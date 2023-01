Spotify comptait un record de 205 millions d’abonnés premium fin 2022

Spotify a publié son rapport financier pour le dernier trimestre de 2022 et il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Tout d’abord, la bonne nouvelle. Il a dépassé les attentes et comptait 205 millions d’abonnés payants à la fin de l’année, ce qui en fait le premier service de streaming à franchir la barre des 200 millions.

Ses utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont atteint 489 millions, ce qui inclut les abonnés utilisant le niveau financé par la publicité. À titre de comparaison, Spotify comptait 195 millions d’abonnés premium à la fin du troisième trimestre de l’année dernière et 456 millions de MAU. L’ajout de 33 millions de MAU a été la plus forte croissance jamais enregistrée par Spotify au quatrième trimestre.

Maintenant, quelques mauvaises nouvelles. “Nous avons toujours su que 2022 serait une année d’investissement et 2023 serait une année où nous ralentirions les investissements et donc les dépenses de fonctionnement tandis que les revenus continueraient d’augmenter”, a déclaré le directeur financier Paul Vogel dans une interview.

L’entreprise s’est développée dans les podcasts et les livres audio, ce qui a entraîné de nouveaux coûts. Cela a conduit à une perte au quatrième trimestre qui est passée de 39 millions d’euros en 2021 à 270 millions d’euros l’an dernier. Cela a été attribué à des coûts de publicité plus élevés et à l’embauche de nouveaux employés – bien que la semaine dernière, Spotify ait annoncé qu’il réduirait ses effectifs de 6 %, soit environ 600 personnes.









Répartition par région : Utilisateurs actifs mensuels • Abonnés Premium

Le chiffre d’affaires total pour 2022 était de 3,2 milliards d’euros, en hausse de 18 % d’une année sur l’autre. de ces 2,7 milliards d’euros provenaient d’abonnements premium. Entrer dans le secteur du podcasting s’avère être une sage décision car il est cité comme l’une des raisons pour lesquelles les revenus financés par la publicité de Spotify ont augmenté à 449 € pour le trimestre.

L’entreprise prévoit qu’elle dépassera le demi-milliard d’utilisateurs d’ici mars et qu’elle augmentera ses abonnés premium à 207 millions (le PDG Daniel Ek explique que le premier trimestre est toujours le plus petit trimestre en termes de croissance pour l’entreprise).

Pour l’avenir, l’objectif pour cette année est de réduire la perte d’exploitation. L’objectif pour les prochaines années est d’atteindre 1 milliard d’utilisateurs d’ici 2030.

Voici une note intéressante : la 8e campagne annuelle Spotify Wrapped a attiré 150 millions de MAU, en hausse de 30 % en glissement annuel, et a couvert 111 marchés.

