Spotify a annoncé la sortie d’une nouvelle série de podcasts comprenant quatre Originals et un partenariat de podcast exclusif, spécialement conçu pour les auditeurs indiens. Dans un communiqué, la société de diffusion audio a déclaré que les nouveaux podcasts plairont aux auditeurs de tous les groupes démographiques du pays. Les originaux incluent l’émission-débat tamoule The RJ Balaji Podcast, le podcast de comédie hindi Andar Ki Baat d’Amit Tandon, l’émission d’horreur psychologique Darr Ka Raaz avec le Dr Phobia et la série policière véritable Crime Kahaniyan. La société a également signé un accord exclusif pour plusieurs podcasts pour enfants produits par «Gaathastory». Spotify ajoute que les Originals s’alignent sur la stratégie de la marque pour répondre au plus grand nombre d’auditeurs en Inde grâce à un contenu audio pertinent, pertinent et passionnant. Darr Ka Raaz avec le Dr Phobia sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 8 avril et mettra en vedette Rajesh Khera en tant que psychothérapeute Dr Grewal qui emmène les auditeurs dans un voyage de découverte de secrets cachés en traitant les patients par hypnose et thérapie de régression de la vie passée. L’émission de fiction serait inspirée par des peurs ou des phobies irrationnelles.

Parmi les autres podcasts publiés dans les semaines à venir, citons le podcast RJ Balaji, un podcast hebdomadaire animé par l’acteur et réalisateur et voix radio RJ Balaji. L’émission «présentera une vision équilibrée et stimulante de questions et de sujets contemporains dans son style inimitable. Andar Ki Baat du comédien Amit Tandon sera une émission de comédie en hindi qui prendrait la vie quotidienne des auditeurs de «multiples perspectives». Spotify dit que la nouvelle série permettra aux auditeurs de revivre des expériences et des lieux communs à travers les yeux spirituels du comédien-animateur. D’autre part, Crime Kahaniyan sera un podcast hebdomadaire en hindi qui raconte les histoires de «certains des crimes les plus effrayants de toute l’Inde, du présent et du passé». L’audio n’a pas partagé les détails des histoires inspirées d’incidents de la vie réelle.

La série exclusive de podcasts Gaathastory pour enfants sera mise en ligne dans la «semaine à venir» et comprend une collection de contes fantastiques comme Baalgatha, Fairytales of India, Devgatha et Veergatha – en hindi, en anglais, en gujarati, en marathi, en kannada et en télougou. . La société affirme qu’elle améliore l’expérience in-app pour permettre aux auditeurs en Inde de découvrir un contenu audio plus pertinent du pays. Il organise également des campagnes avec des hashtags tels que «FriendsMusicMemories» et «ListenAndShare», mettant en évidence le rôle que l’audio peut jouer dans la vie d’un auditeur.

