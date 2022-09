Spotify annonce le lancement de livres audio pour les auditeurs américains

Les utilisateurs de Spotify aux États-Unis pourront désormais acheter et écouter plus de 300 000 titres de livres audio différents, la société a annoncé Mardi.

L’incursion de la société de streaming dans les livres audio marque sa dernière tentative de faire de la plate-forme un guichet unique pour tout ce qui concerne l’audio. Spotify a introduit les podcasts en 2015 et en héberge désormais plus de 4,4 millions, selon son rapport sur les résultats du deuxième trimestre.

La société a décidé d’introduire des livres audio car ils représentent un “marché substantiel inexploité”, a déclaré Nir Zicherman, vice-président de Spotify et responsable mondial des livres audio et du contenu sécurisé, dans le communiqué de mardi. Zicherman a déclaré que le segment augmentait d’environ 20% d’une année sur l’autre, bien qu’il ne représente que 6% à 7% du marché actuel du livre.

Cette décision place également Spotify dans une concurrence plus directe avec Audible, propriété d’Amazon, qui était le leader du marché en 2018 avec 41% de part de marché, selon Codex Group, et Amazon vend également des livres électroniques sous sa propre marque. Parmi les autres concurrents figurent Apple, Google et Rakuten, qui a en partenariat avec Wal-Mart.

Les utilisateurs de Spotify intéressés par l’écoute de livres audio peuvent les trouver dans leur recherche, leur bibliothèque et leurs recommandations organisées sur leur page d’accueil. Les livres audio comporteront une icône de verrouillage sur le bouton de lecture pour indiquer qu’ils doivent être achetés.

Une fois qu’un livre est acheté, les utilisateurs pourront marquer leur place dans le livre audio, contrôler leur vitesse d’écoute et télécharger le contenu pour une écoute hors ligne.

Spotify prévoit d’introduire des livres audio sur de nouveaux marchés et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités après le lancement initial aux États-Unis.