Spotify ajoutera bientôt le streaming sans perte, mais cela pourrait coûter plus cher

En février 2021, Spotify a annoncé un niveau sans perte pour son service de streaming qui a été surnommé « Spotify HiFi », cependant, ce nouveau niveau n’a pas encore été lancé. Depuis lors, des rivaux tels qu’Apple Music ont introduit leurs propres catalogues sans perte, ce qui a apparemment poussé Spotify à repousser le lancement de HiFi (connu en interne sous le nom de « Supremium »).

Maintenant Bloomberg rapporte que HiFi pourrait enfin être prêt à être lancé, mais prévient que le prix de l’abonnement sera plus élevé. Combien plus élevé n’est pas clair. Il y a quelques mois, une enquête suggérait un prix de 20 $, soit le double du plan Premium actuel de 10 $.

Ce sont des prix américains, bien que Spotify puisse d’abord tester la HiFi sur d’autres marchés avant de l’introduire aux États-Unis (similaire à la façon dont Netflix a testé son interdiction de partage de mot de passe sur d’autres marchés pour évaluer la réaction des clients).

Au cours des dernières années, Spotify s’est installé dans l’espace des podcasts avec un certain succès (et quelques échecs aussi). Vous avez probablement entendu parler de L’expérience Joe Rogan et a peut-être vu les rapports selon lesquels Spotify s’est séparé de Harry et Meghan. Mais saviez-vous que Spotify vend également des livres audio ?

Actuellement, ceux-ci sont vendus un par un, contrairement à l’approche « tout compris » du streaming musical. Cela pourrait changer dès que le niveau Premium pourrait avoir accès aux livres audio (et non au nouveau plan Supremium, étonnamment, qui aurait pu aider à justifier la hausse des prix).

Les utilisateurs seront limités à la quantité qu’ils pourront écouter, mais pour le moment, il n’est pas clair si cela signifie une limite du nombre d’heures d’écoute par mois ou du nombre de titres différents chaque mois. L’accès élargi aux livres audio fera probablement l’objet d’un essai sur d’autres marchés avant d’arriver sur l’important marché américain (ce qui devrait se produire en octobre).

À titre de comparaison, le forfait à 11 $/mois d’Apple Music (6 $/mois pour les étudiants) inclut l’accès au catalogue sans perte. Amazon a également récemment fixé le prix de Music Unlimited à 11 $ (ou 9 $ si vous avez Prime).

