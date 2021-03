Le géant du streaming musical Spotify a annoncé le déploiement de 36 nouvelles langues pour l’application mobile. Cela fait suite à l’annonce de Spotify lors de son événement «Stream On» le mois dernier, où la société a annoncé qu’elle se lancerait dans plus de 80 nouveaux marchés et introduirait 36 ​​nouvelles langues. Avec l’ajout de 36 nouvelles langues, le nombre total de langues prises en charge sur Spotify est désormais de 62 langues. La nouvelle mise à jour apporte également plusieurs langues indiennes à Spotify, notamment le bengali, le bhojpuri, l’hindi, le gujarati, le kannada, le malayalam, le marathi, l’odia, le punjabi, le tamoul, le télougou et l’ourdou.

Les nouvelles langues sont déjà disponibles sur la plate-forme Web de Spotify et ont maintenant commencé à être déployées pour l’application mobile. Les nouvelles langues qui arrivent sur la plateforme sont l’afrikaans, l’amharique, l’azerbaïdjanais, le bengali, le bhojpuri, le bulgare, le chinois simplifié, le croate, le danois, l’estonien, le philippin, le gujarati, l’hindi, l’islandais, le kannada, le letton, le lituanien, le malayalam, le marathi, le népalais. , Norvégien, odia, persan, portugais pour le Portugal, punjabi oriental, punjabi occidental, roumain, serbe, slovaque, slovène, swahili, tamoul, télougou, ukrainien, ourdou et zoulou. Cela rendra Spotify plus accessible aux locuteurs de ces langues supplémentaires à travers le monde.

«Ces expansions du marché et de la langue nous permettent d’interagir avec plus d’auditeurs, dans plus d’endroits, dans plus de langues. En touchant plus de personnes, nous donnons à des millions de nouveaux créateurs la possibilité de se bâtir une carrière, tout en connectant les créateurs existants avec de nouveaux publics », a déclaré Spotify dans un article de blog.

La société suédoise de diffusion de musique en continu, lors de son événement Stream On le mois dernier, avait annoncé qu’elle s’étendrait bientôt à 85 nouveaux marchés. Spotify compte actuellement plus de 345 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 155 millions d’abonnés payants dans le monde.