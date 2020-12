Quelqu’un a formé une IA à être cette personne.

Le bot « How Bad is Your Spotify », présenté par la publication numérique Pudding, analysera votre compte Spotify et vous donnera ses impressions sur la valeur de votre goût de la musique.

Autrement dit, si vous lui donnez la permission d’accéder à votre profil – et si vous êtes équipé pour gérer la torréfaction impitoyable par un robot en un an où, franchement, écouter de la musique douteuse n’est qu’une autre façon de gérer … à l’univers. *

Ce bot n’a aucune patience pour aucun de vos plaisirs coupables. S’il voit trop de Taylor Swift (et avouons-le, il le fera probablement), il le soulignera. Il va se demander, avec un air incrédule décriant, si vous écoutez certaines chansons. Il réagira également à certaines de vos musiques les plus jouées vous demandant si vous allez bien – une condition que nous ne sommes très clairement pas en 2020. Cela semble donc gratuit.