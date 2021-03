Spotify a annoncé mardi avoir acheté Betty Labs, la société à l’origine de l’application audio sociale dédiée au sport Locker Room, pour accélérer son passage à l’audio en direct. Les nouvelles plates-formes vocales, y compris l’application sociale sur invitation uniquement Clubhouse, ont connu une croissance rapide ces derniers mois lors de la pandémie COVID-19. Le vestiaire, lancé en octobre 2020, est devenu un endroit populaire pour les amateurs de sport pour discuter et organiser des soirées de visionnage.

Le service de diffusion de musique a déclaré dans les mois à venir qu’il «évoluerait et élargirait» Locker Room pour offrir des programmes sportifs, musicaux et culturels ainsi que des discussions en direct avec des athlètes professionnels, des musiciens et d’autres personnalités. «Les créateurs et les fans ont demandé des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis que bientôt, nous les rendrons disponibles à des centaines de millions d’auditeurs et des millions de créateurs sur notre plate-forme», a déclaré Gustav Soderstrom, directeur de la recherche et du développement. Officier chez Spotify.

Spotify n’a pas divulgué le coût de l’acquisition. Betty Labs était initialement soutenu par Lightspeed Venture Partners et plus tard par GV, la filiale de capital-risque d’Alphabet Inc, et Precursor Ventures. En octobre dernier, Betty Labs a levé 9,3 millions de dollars de financement de démarrage dirigé par GV. «Nous sommes ravis de nous associer à Spotify et de continuer à construire l’avenir de l’audio – nous investirons davantage dans notre produit, ouvrirons l’expérience au public de Spotify, diversifierons nos offres de contenu et continuerons d’élargir la communauté que nous avons construite», a déclaré Howard Akumiah, fondateur et PDG de Betty Labs.

LIRE AUSSI: LinkedIn est la dernière plate-forme à travailler sur un chat audio inspiré du clubhouse

Spotify a également fait une percée dans le podcasting, et a dépensé des centaines de millions de dollars pour augmenter sa gamme de podcast et a lancé un marché de la publicité de podcast. Des captures d’écran partagées par un utilisateur de Twitter la semaine dernière ont montré que Spotify interrogeait certains utilisateurs sur la fréquence à laquelle ils utilisaient Clubhouse. Twitter teste également une application audio en direct Spaces, qu’il prévoit de lancer publiquement d’ici avril, et Facebook aurait essayé de proposer sa propre offre audio en direct.