Spotify abandonne tous les paiements via l’App Store d’Apple. Voici d’autres façons de payer

Les abonnés Spotify Premium payant via l’App Store d’Apple devront utiliser un autre mode de paiement pour continuer à écouter sans publicité.

Spotify n’a pas offert aux nouveaux abonnés Premium la possibilité de payer en utilisant des achats intégrés via l’App Store depuis un certain temps, mais maintenant, il débranche les anciens abonnés utilisant ce mode de paiement, selon plusieurs rapports. Les abonnés concernés seront transférés vers un compte gratuit (avec des publicités) après la fin de leur cycle de facturation actuel et devront effectuer une nouvelle mise à niveau vers Premium via le site Web du service de musique.

Spotify et Apple sont en désaccord sur les politiques et les frais de l’App Store d’Apple. En 2016, Spotify s’est retiré du système de paiement intégré d’Apple, alléguant que les frais qui y étaient associés étaient injustes. Puis en 2019, Spotify a déposé une plainte contre Apple auprès de l’Union européenne, affirmant qu’Apple utilise les règles de l’App Store pour étouffer la concurrence. La plainte a conduit à des accusations antitrust de la part de la Commission européenne, qui Apple tente toujours de repousser.

L’année dernière, Apple a commencé à autoriser certaines applications à inclure des liens vers des options de paiement externes dans le cadre d’un règlement avec la Commission japonaise du commerce équitable. Le géant de la technologie a souligné le changement, qui permet aux développeurs d’applications de contourner ses frais, dans sa tentative de contrer les arguments de l’UE. Google, qui a également fait l’objet de critiques concernant les frais de sa boutique d’applications, a également commencé à autoriser Spotify et certaines autres applications à proposer leur propre option de paiement dans l’application aux côtés du système de facturation Android de Google l’année dernière.

Spotify n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations supplémentaires sur le changement de facturation.

Comment payer Spotify Premium

Spotify Premium coûte 10 $ par mois pour un compte et permet aux abonnés de jouer n’importe quelle chanson qu’ils veulent à la demande et de télécharger et d’écouter des chansons hors ligne. Il supprime également les publicités fournies avec la version gratuite.

Les gens peuvent s’abonner sur le site Web de Spotify ou via l’application Android. Spotify vous permet de payer en utilisant une carte de crédit ou de débit, une carte prépayée, PayPal ou une carte-cadeau, entre autres méthodes.

Les méthodes de paiement varient selon le pays ou la région, selon Spotify. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur Paiements Spotify sur le site d’assistance de l’entreprise.