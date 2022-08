Spotify a une intégration spéciale dans ColorOS 13, y compris un widget pour Always On Display

Oppo s’est associé à Spotify pour rendre l’expérience de diffusion de musique sur le nouveau ColorOS 13 un peu plus agréable.

L’une des plus grandes améliorations est que le mode Always On Display peut désormais afficher un widget Spotify. Par défaut, il s’agit d’un petit widget qui affiche la piste en cours de lecture (avec la pochette de l’album). Vous pouvez appuyer deux fois dessus pour afficher les commandes de lecture sans réveiller le téléphone.









Spotify sur l’affichage permanent • Appuyez deux fois pour afficher les commandes de lecture

Une fois le téléphone déverrouillé, vous pouvez utiliser les widgets spéciaux de l’écran d’accueil qui correspondent à la conception Aquamorphic du système d’exploitation. Il y a aussi une carte Spotify sur l’étagère, qui propose des recommandations musicales.









Spotify Widget • Recommandations musicales sur l’étagère

Vous pourrez utiliser Spotify comme un moyen plus agréable de vous réveiller – vous pouvez configurer l’application ColorOS 13 Clock pour qu’elle commence à lire des pistes, des listes de lecture ou des podcasts spécifiques au lieu du son d’alarme standard. Notez que cela sera activé avec une prochaine mise à jour OTA (à venir après le 15 septembre).







Se réveiller avec Spotify comme alarme

« Notre partenariat avec Spotify représente une nouvelle exploration des possibilités des systèmes d’exploitation pour smartphones. Grâce à des fonctionnalités intelligentes, pratiques et centrées sur l’humain développées avec nos partenaires, nous apportons un système d’exploitation plus intelligent et efficace aux utilisateurs, leur permettant de passer plus de temps à profiter de la musique et des autres fonctionnalités les plus appréciées sur les smartphones OPPO », a déclaré Gary Chen, responsable du produit logiciel OPPO.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ColorOS 13, consultez notre examen pratique. Le nouveau système d’exploitation arrivera sur de nouveaux appareils, bien sûr, et il se déploiera progressivement pour sélectionner des appareils plus anciens (vous pouvez trouver la liste en bas ici).