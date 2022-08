Spotify a un nouveau site pour vendre des billets de concert directement aux fans

Spotify teste un nouveau site pour vendre des billets de concert directement aux fans. À travers le Billets Spotify site, les fans de musique peuvent acheter des billets de concert directement auprès de Spotify plutôt que d’acheter auprès de sociétés de distribution de billets établies comme Ticketmaster ou Eventbrite.

Spotify teste toujours le site et se concentre actuellement sur les préventes de billets pour des concerts aux États-Unis.

“Chez Spotify, nous testons régulièrement de nouveaux produits et idées pour améliorer notre expérience utilisateur. Certains d’entre eux finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent que d’apprentissages importants”, a déclaré un porte-parole de Spotify dans une déclaration envoyée par e-mail à CNET. “Tickets.spotify.com est notre dernier test. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur les plans futurs pour le moment.”

Pour acheter des billets via le site Web Spotify Tickets, vous devez vous connecter ou créer un compte Spotify. Actuellement, le site répertorie les billets pour une poignée de concerts à venir à travers les États-Unis, notamment Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows et TOKiMONSTA.