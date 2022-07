Spotify a payé plus de 120 millions de dollars pour la plate-forme de livres audio DIY Findaway

Spotify annoncé en novembre qu’elle acquerrait Findaway, une plateforme de streaming audio qui permet aux utilisateurs de créer et de distribuer leurs propres livres audio. On sait désormais combien le géant du streaming musical l’a payé : 117 millions d’euros, soit 123 millions de dollars, selon un dépôt auprès de la SEC mis à jour.

L’acquisition marque les ambitions de Spotify de devenir la première plate-forme audio au monde, réunissant la musique, les podcasts et le streaming de livres audio sous un même toit. L’ajout de livres audio à la bibliothèque toujours croissante de Spotify permettrait au service de streaming d’apporter une nouvelle base de créateurs de contenu et d’auditeurs au service.

Mais alors que la bibliothèque de chansons et de podcasts de Spotify est accessible à tous – soit gratuitement avec publicité, soit avec un plan d’abonnement sans publicité et autres avantages – vous pouvez besoin de payer supplémentaire pour accéder aux livres audio. Ce serait un changement important pour Spotify, évoluant vers un modèle “à la carte” pour certains ou tous les livres audio sous sa marque.

“Nous pensons que les livres audio sous leurs nombreuses formes différentes seront une énorme opportunité”, a déclaré le PDG de Spotify, Daniel Ek, lors d’une présentation aux investisseurs le mois dernier. “Ce troisième secteur vertical de livres audio s’appuie sur nos ambitions d’être la destination des créateurs. Nous sommes passés d’un service de découverte et de lecture musicale à une plate-forme à part entière où les artistes et les créateurs peuvent créer, s’engager et gagner. plate-forme alimentée par des modèles d’abonnement, de publicité et de services aux créateurs, appliquée à la musique, aux podcasts, aux livres audio et plus encore.”