Spot Lite a enfin une option restauration avec le food truck Gladys Nite | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Jessica Kindle, alias DJ Kindle, est à la tête de Gladys Nite.

Gladys Nite est désormais une habituée de Spot Lite. Non, nous n’avons pas mal orthographié cela, merci beaucoup, et de toute façon, nous ne parlons pas du chanteur de Motown.

Gladys Nuit est le nom d’un nouveau food truck stationné à l’extérieur de Spot Lite chaque jour où le lieu de rencontre du quartier Eastside est ouvert. Il apporte une option alimentaire indispensable au bar-café-galerie d’art-disquaire qui manquait en dehors des événements spéciaux et des pop-ups.

Auparavant, Spot Lite permettait aux clients d’apporter leur propre nourriture ou de se faire livrer via Doordash ou UberEats. Désormais, vous pouvez simplement prendre un sandwich, une salade ou des ailes pour le petit-déjeuner chez Gladys Nite.

Jessica Kindle, alias DJ Kindle, est l’associée directrice et chef de Gladys Nite, et elle est également directrice générale de Spot Lite. Elle dit que le food truck est une nouvelle aventure pour elle après des années passées à travailler dans le secteur de l’hôtellerie dans des endroits comme Maru Sushi, Folk et Pao.

« L’idée derrière cela était que nous avions affaire à des pop-ups, certains d’entre eux étant incroyables, mais nous ne parvenions pas à obtenir la cohérence d’un événement ouvert tous les jours », dit-elle à propos du manque d’options de restauration de Spot Lite. « J’ai toujours été serveur ou barman et c’est la première fois que je suis pleinement chef et que j’invente moi-même le concept. J’ai travaillé avec tellement de gens extraordinaires et j’ai juste essayé d’apprendre d’eux.

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Gladys Nite servira la foule de fin de soirée de Spot Lite.

Le menu Gladys Nite comprend des frites coupées à la main, une salade d’été, un bol de riz d’inspiration asiatique avec du kimchi, du concombre mariné, un œuf au plat, du furikake et de la sauce ponzu, ainsi que des sandwichs pour le petit-déjeuner qui peuvent également être végétaliens. Il existe également des sandwichs comme le « Jefferson Ave » au levain avec provolone, pepperoni, pesto de tomates séchées et basilic, et le « Charlevoix » avec provolone, dinde, épinards, tomates et mayonnaise Old Bay.

La plupart des articles vont de 6 $ à 10 $, le bol de riz coûtant 15 $.

Pour l’instant, Gladys Nite est au Spot Lite de 14h à 23h du mercredi au samedi, mais à partir du mercredi 13 septembre, les horaires passeront à 17h-2h avec un menu brunch spécial le samedi de 11h à 15h.

Kindle dit que dans la semaine qui a suivi leur ouverture, les clients ont été plus nombreux à se rendre tard le soir, et elle travaille toujours sur la façon d’offrir des options aux clients qui utilisent l’espace pour travailler ensemble pendant la journée.

Du café et des pâtisseries sont également toujours disponibles via Cairo Coffee de 10h à 18h.

Détails de l’emplacement Spot léger 2905, rue Beaufait, Détroit Détroit 6 articles

