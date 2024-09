Sportsnet Insiders classe les 50 meilleurs joueurs de la LNH : 10-1

Les 50 meilleurs joueurs de la LNH 2024-25 :

1 Connor McDavid, C, EDM

2. Nathan MacKinnon, C, COL

3. Cale Makar, D, COL

4. Auston Matthews, C, TOR

5. Léon Draisaitl, C/LW, EDM

6. Nikita Kucherov, AD, TBL

7. David Pastrnak, AD, BOS

8. Quinn Hughes, D, VAN

9. Sidney Crosby, C, PIT

10. Mikko Rantanen, AD, COL

11. Alexandre Barkov, C, FLA

12. Brayden Point, C, TBL

13. Roman Josi, D, NSH

14. Jack Hughes, C/LW, NJD

15. Matthew Tkachuk, AG/AD, FLA

16. Kirill Kaprizov, AG, MIN

17. Artemi Panarin, LW, NYR

18. Adam Fox, D, NYR

19. Igor Shesterkin, G, NYR

20. Mitch Marner, AD, TOR

21. Miro Heiskanen, D, DAL

22. Connor Hellebuyck, G, WPG

23. JT Miller, C/RW, VAN

24. Victor Hedman, D, TBL

25. Elias Pettersson, C/LW, VAN

26. Jack Eichel, C, VGK

27. William Nylander, RW, TOR

28. Sebastian Aho, C, CAR

29. Filip Forsberg, LW, NSH

30. Brady Tkachuk, C/LW, OTT

31. Connor Bédard, C, CHI

32. Zach Hyman, AG/RW, EDM

33. Sam Reinhart, C/RW, FLA

34. Evan Bouchard, D, EDM

35. Jason Robertson, AG, DAL

36. Charlie McAvoy, D, BOS

37. Rasmus Dahlin, D, BUF

38. Nico Hischier, C, NJD

39. Andrei Vasilevskiy, G, TBL

40. Noah Dobson, D, NYI

41. Brad Marchand, AG, BOS

42. Ropee Hintz, C, DAL

43. Sergueï Bobrovsky, G, FLA

44. Mathew Barzal, C/RW, NYI

45. Jeremy Swayman, G, BOS

46. ​​Jacob Slavin, D, CAR

47. Nick Suzuki, C, MTL

48. Jake Guentzel, AG, TBL

49. Juuse Saros, G, NSH

50. Tim Stutzle, C, OTT

