SportShorts du vendredi 15 juillet 2022 – Shaw Local

Fiorini joue bien à Pinehurst

La junior montante de Rock Falls, Megan Fiorini, passe son été à jouer dans certains tournois amateurs de la Carolina Golf Association.

Fiorini a tiré des tours de 75, 75 et 73 pour un total de 223 sur trois jours, jouant le célèbre Pinehurst n ° 2 le 4 juillet avant de tirer ses deux derniers tours sur Pinehurst n ° 6 les 5 et 6 juillet. L’événement international rassemble des joueurs De partout dans le monde; le médaillé était Ting-Hsuan Huang de Taïwan, qui a réussi des rondes de 67, 69 et 69 pour un total gagnant de 205.

Une liste complète des résultats est disponible sur www.golfgenius.com/pages/3620414. Fiorini, qui a atteint l’état l’année dernière et a mené les Rockets au tournoi pour la première fois en équipe, a également participé à des événements à Rocky Mount, Caroline du Nord, et à la Costal Carolina University à Conway, Caroline du Sud, en juin.

La ligue des dames s’impose en livre sterling

L’Emerald Hill Ladies Golf Association a joué “Black Marks” mardi lors de sa journée de jeu hebdomadaire.

Mimi Boysen et Sandi Ivey sont à égalité pour la première place et un faible brut sur 18 trous, Connie Wolber prenant la troisième place et enregistrant de faibles putts. Ivey avait une contribution.

Sheryl Gulbranson a été la gagnante de neuf trous et Janet Freil a pris la deuxième place; Freil a eu un faible brut et a égalé Gulbranson pour des putts faibles.

Meta Rastede a gagné le plus près de la broche au sixième trou.

Les équipes de l’Oregon remportent les honneurs académiques

Les 11 sports du lycée de l’Oregon au cours des saisons d’hiver et de printemps se sont qualifiés pour le prix d’excellence académique de l’équipe IHSA, a annoncé l’école cette semaine.

L’honneur récompense les équipes pour leur travail d’équipe à la fois en compétition et en classe, et reconnaît les équipes qui maintiennent une moyenne pondérée cumulative de 3,0 ou plus tout au long de leurs saisons.

Les Hawks ont remporté le prix en baseball, en basketball garçons et filles, en bowling garçons et filles, en cheerleading compétitif, en softball, en soccer féminin, en athlétisme garçons et filles et en lutte.

Les laissez-passer sportifs de Rock Falls seront bientôt en vente

Les laissez-passer sportifs toutes saisons pour les Rock Falls Rockets seront mis en vente le 1er août de 8 h à 15 h au bureau principal du RFHS.

Le coût est de 40 $ pour les adultes et les étudiants de la maternelle à la huitième année et de 10 $ pour les personnes âgées de 62 ans et plus. Les étudiants RFHS reçoivent une entrée gratuite aux événements avec leur carte d’identité scolaire actuelle.

Le pass exclut les tournois, les fusillades, les invitations, la piste en salle et tous les événements d’après-saison de l’IHSA.

Al Morrison accueillera l’événement Pitch, Hit & Run

La ligue de baseball pour jeunes Al Morrison de Dixon accueillera une compétition MLB Pitch, Hit & Run le samedi 23 juillet à Page Park.

L’événement débutera à 11 h au Al Morrison Baseball Complex, avec quatre groupes d’âge différents : 7-8, 9-10, 11-12 et 13-14.

L’inscription est gratuite et disponible sur Pitchhitrun2022.leagueapps.com/events/3149860-al-morrison-baseball, ou est disponible de 9h à 10h le jour de l’événement. Veuillez vous enregistrer avant 10h30 pour les devoirs sur le terrain et pour vous échauffer avant la compétition.

Envoyez un e-mail à [email protected] pour toute question.