SportShorts du samedi 16 juillet 2022 – Shaw Local

Dixon’s Langloss jouera au football à North Central

Bradyn Langloss, joueur de football de Dixon, a signé pour poursuivre sa carrière académique et sportive au North Central College de Naperville.

Langloss était un joueur universitaire de 4 ans et un partant de 3 ans pour les Dukes, et a terminé sa carrière avec 49 buts et 23 passes. L’automne dernier, il a inscrit 17 buts et 2 passes décisives alors qu’il souffrait d’une blessure au bas-ventre. Cela est venu après une saison de 19 buts et 4 passes décisives en tant que junior et une saison de 11 buts et 12 passes décisives en deuxième année.

Il a joué au football de club avec la Ligue nationale des clubs d’élite des Rockford Raptors depuis sa première saison et a inscrit 9 buts et 10 passes décisives lors de sa saison junior; il a raté la dernière saison printanière en raison d’une blessure à l’abdomen. Il a récemment rejoint l’équipe U23 des Rockford Raptors composée de joueurs universitaires et futurs universitaires.

Langloss a choisi North Central plutôt que Dubuque, Aurora et Wisconsin-Platteville.

L’équipe locale de baseball de voyage remporte le championnat d’État

Les 12U Rock River Royals ont terminé leur saison en remportant le championnat AA Illinois State Championship le 3 juillet au Quad City Hitmen Complex à Rock Island, terminant le tournoi de trois jours 4-1 pour clôturer la saison à 22-14-1.

Après avoir perdu leur premier match contre Rockford 9-1, les Royals ont remporté leurs quatre matchs suivants, battant Rock Island 19-0 en poule, puis 19-4 en quarts de finale, avant de venger la défaite précédente contre Rockford avec une victoire 5-2 en demi-finale. en demi-finale, alors que Tyler McCafferty en a retiré 10 dans un match complet de six manches.

Au championnat, Rock River a battu Quincy 14-6. Jameson Hanlon a été 3 en 4 avec un triple, trois points et quatre points produits, et Madden Schueler a triplé, réussi un circuit et a produit quatre points. Kam Hanlon a doublé, a marché deux fois, a volé une paire de bases, a marqué deux points et a ajouté une carie sacrificielle RBI, et Danny Martinez Jr. a lancé quatre manches pour remporter sa deuxième victoire du tournoi.

AJ Moore a réussi une paire de circuits dans le tournoi et a mené les Royals avec 39 points produits cette saison. Jameson Hanlon a mené l’équipe avec 46 coups sûrs, sept circuits, 48 ​​points et une moyenne au bâton de 0,438, et Kam Hanlon avait un record d’équipe de 34 buts volés. Sur le monticule, Martinez est allé 7-0 avec 40 retraits au bâton et 16 buts sur balles en 36 1/3 manches, et McCafferty a ouvert la voie en manches lancées (42 1/3) et retraits au bâton (53).