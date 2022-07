SportShorts du mercredi 27 juillet 2022

Junis de retour en rotation pour San Francisco

Jakob Junis, originaire de Rock Falls, est revenu dans la rotation de départ des Giants de San Francisco lundi soir, subissant une défaite difficile contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Junis, qui a subi une entorse aux ischio-jambiers de niveau 2 le 10 juin, est revenu sur la liste des Giants le week-end avant la pause des étoiles et a lancé deux manches hors de l’enclos des releveurs alors qu’il terminait sa convalescence.

Il a commencé lundi soir en Arizona, accordant un point mérité et trois coups sûrs en 4 1/3 de manches, en retirant deux sur des prises, en marchant un et en frappant un frappeur. Son record est tombé à 4-2 cette saison après que les Diamondbacks aient gagné 7-0; Junis a lancé 62 lancers alors que les Giants tentent de le ramener dans la rotation.

Lors de la saison, sa première à San Francisco, Junis a une MPM de 2,98 en 11 matchs (huit départs), avec 18 points mérités et 44 coups sûrs accordés en 54 1/3 de manches. Il a 44 retraits au bâton, 11 marches et deux batteurs frappés, avec 1,01 marches et coups sûrs par manche lancée. Les frappeurs adverses frappent .218 contre lui.

Coup d’envoi du tournoi de tennis pour jeunes à Dixon

La 32e édition de la Classique Emma Hubbs a commencé lundi à Page Park à Dixon, avec cinq divisions jouant tout au long de la journée.

Tiny Tots a ouvert le tournoi avec une forte participation, puisque Katie Demmer a marqué 29 points pour remporter le titre, tandis que Wade Fiessinger et Adam Mustapha étaient à égalité avec 26 points ; Fiessinger a remporté le bris d’égalité pour la deuxième place. Jack Mackey et Rachel Catt ont tous deux marqué 23 points, Mackey remportant le bris d’égalité pour la quatrième place. Lila Reuter a terminé sixième (20 points), Maggie Shaddick a pris septième (18), Brixdon Adams s’est classé huitième (13), Jed Nagy a terminé neuvième (11), Vincent Full a pris le 10e (9) et Jack Reuter s’est classé 11e (3).

Jenna Mustapha et Joel Rhodes ont fait équipe pour remporter la division des 13 doubles mixtes, battant Anna Partington et Braden Brigl 7-1.

Rhodes et Ryan Partington ont remporté la division des 15 garçons en double, battant Owen Winters et Hiram Zigler 6-0, 6-0.

Jenna Mustapha et Jessica Ardis ont remporté la division des 15 filles en double avec une victoire de 8-3 sur Julissa Vargas et Lilyana Herrera.

Dans la division des 18 doubles mixtes, Grace Ferguson et JP Ryan ont remporté 28 matchs pour remporter le titre, Addison Arjes et Logan Palmer se classant deuxièmes (22 matchs gagnés). Julia et Joel Rhodes ont pris la troisième place (15), Maria Ardis et Zigler ont terminé quatrièmes (8) et Emma Oswalt et Sam Neisewander ont terminé cinquièmes (7).

Les dames frappent les liens en sterling

L’Emerald Hill Ladies League a joué “Blind Partners” lors de leur journée de jeu hebdomadaire mardi.

Julie Pratt et Sandi Ivey ont pris la première place dans la division 18 trous, Mimi Boysen et Paula Harmon se classant deuxième. Ivey avait un faible brut et Jackie Foster avait de faibles putts.

Sur neuf trous, Pratt et Sheryl Gulbranson ont terminé premiers, suivis de Foster et Meta Rastede. Gulbranson avait de faibles putts et Sonja Nicklaus avait de faibles grosss.

Foster a participé deux fois dans la journée, tandis que Boysen, Barb Harney et Sue Nestor ont également percé du green. Jean Hermès était le plus proche de l’épingle au sixième trou.