SportShorts du jeudi 18 août 2022

Bon départ pour Junis en pas de décision

Mardi, Jakob Junis, originaire de Rock Falls, n’a pas pris de décision lors d’un départ stellaire pour les Giants de San Francisco, lançant sept manches d’un ballon avant que Brandon Crawford ne frappe un coup de circuit pour donner aux Giants une victoire 2-1 sur les Diamondbacks de l’Arizona.

Junis a accordé quatre coups sûrs et en a retiré sept sur des prises, mais a quitté le match après la septième manche, mené 1-0. Le coup de circuit en solo de Christian Walker dans le quatrième a été le seul défaut de Junis; il n’a pas marché un frappeur en lançant 72 de ses 101 lancers pour des frappes.

Avec deux retraits en fin de neuvième, Thairo Estrada a triplé Ian Kennedy pour amener Crawford au marbre. Crawford a frappé une balle rapide 0-1 au-dessus de la clôture du terrain central pour gagner le match et aider Junis à éviter une défaite difficile.

Sur la saison, Junis a une fiche de 4-3 avec une MPM de 3,53 en 15 matchs, avec 12 départs. Il a accordé 28 points mérités et 65 coups sûrs en 71 1/3 de manches, avec 63 retraits au bâton, 16 buts sur balles et trois batteurs frappés. Les frappeurs adverses frappent .238 contre lui.

Le volley-ball SVCC classé cinquième dans le sondage de pré-saison

L’équipe de volley-ball du Sauk Valley Community College est classée n ° 5 dans le classement de pré-saison de la division II de la NJCAA, publié lundi.

Les Skyhawks se sont classés cinquièmes dans la division II aux championnats nationaux de la NJCAA au cours des deux dernières saisons. Ils ouvrent la saison ce week-end lors d’un tournoi de deux jours à Rockford.

Parkland College de Champaign est classé n ° 1 dans le sondage de pré-saison. Heartland Community College of Normal est classé septième et McHenry County College à Crystal Lake se situe au n ° 10.

Le volleyball du Nebraska classé au sommet du sondage de pré-saison

Les Cornhuskers du Nebraska occupent la première place du Top 25 de la pré-saison de l’American Volleyball Coaches Association, publié lundi.

Le Nebraska, avec Lexi Rodriguez, natif de Sterling, au poste de libéro, a terminé deuxième aux championnats nationaux de la NCAA la saison dernière après avoir perdu le match pour le titre contre son rival du Big Ten, le Wisconsin. Rodriguez était l’AVCA National Freshman of the Year la saison dernière et était un All-American de la première équipe, tout en remportant les honneurs du joueur défensif de l’année Big Ten et des places dans l’équipe première de l’équipe All-Big Ten et All-Freshman de la conférence Équipe.

Les Badgers sont classés troisièmes, derrière le n ° 2 du Texas, tandis que Louisville et le Minnesota complètent le top cinq. Pittsburgh est sixième, Ohio State est septième, Washington est classé huitième, Georgia Tech est neuvième et BYU est au n ° 10.

Les autres équipes du Big Ten dans le top 25 sont Purdue (n° 13), Illinois (n° 17) et Penn State (n° 20).

Les dames frappent les liens en sterling

L’Emerald Hill Ladies Golf Association a joué “Whack & Hack” pour sa sortie hebdomadaire mardi.

Sandi Ivey a été la gagnante du 18 trous et Mimi Boysen a terminé deuxième. Ivey a enregistré les putts bas et bruts bas, tandis que Boysen était le plus proche de la broche au sixième trou.

Meta Rastede a remporté la compétition de neuf trous, Karla Anderson prenant la deuxième place. Rastede avait le faible brut, tandis que Becky Dieterle avait de faibles putts.