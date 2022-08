SportShorts du 6 août 2022 – Shaw Local

Junis partage ses deux derniers départs

Jakob Junis, originaire de Rock Falls, a obtenu des résultats mitigés lors de ses deux dernières sorties avec les Giants de San Francisco, subissant une défaite contre les Dodgers jeudi soir après un bon départ contre les Cubs samedi dernier.

Dans une défaite de 5-3 contre les Dodgers, Junis a accordé trois points mérités et cinq coups sûrs en 3 manches 2/3, en retirant cinq sur des prises et en marchant deux. Il a lancé 48 de ses 79 lancers pour des frappes et est tombé à 4-3 cette saison avec la défaite.

Le 30 juillet contre les Cubs, Junis a lancé quatre manches de blanchissage, accordant cinq coups sûrs et un but sur balles tout en en retirant quatre. Il a obtenu une victoire sans décision des Giants 5-4, lançant 45 de ses 74 lancers pour des frappes. Sa saison ERA est tombée à 2,78 après ce début.

Junis a maintenant fait trois départs après une apparition hors de l’enclos des releveurs après un passage de 5 semaines sur la liste des blessés avec une tension aux ischio-jambiers de grade 2. Pour la saison, il a une fiche de 4-3 avec une MPM de 3,05 en 13 apparitions (10 départs). Il a accordé 21 points (tous mérités) et 54 coups sûrs en 62 manches, avec 53 retraits au bâton, 14 buts sur balles et 2 coups sûrs aux batteurs. Les frappeurs adverses battent .230 contre lui, et il fait en moyenne 1,10 marches et coups sûrs par manche lancée.

Les joueurs de tennis locaux se classent 7e à South Bend

L’équipe de tennis junior de Westwood s’est classée septième de sa division au championnat de tennis par équipe junior du Midwest à South Bend, Ind., le week-end dernier.

L’équipe a concouru dans la division intermédiaire U18 contre des équipes de l’Ohio, de la Virginie-Occidentale et de l’Indiana, et la septième place était cinq places plus élevée que la façon dont ils se sont comportés au tournoi l’été dernier.

“Nos joueurs se sont bien entraînés avant le tournoi par équipe le week-end dernier”, a déclaré l’entraîneur Jake Lipka. “Ils se sont tellement améliorés cet été que nous sommes impatients d’élever encore plus notre jeu d’équipe l’été prochain.”

L’équipe était composée de Brecken Peterson et Ellie Aitken de Sterling, Lucas Healy et Addison Arjes de Dixon, Mark Cyphers de Morrison, Isabella Kowalak de Hampshire et Andrew Bollis et Carlie Miller de LaSalle-Pérou. Ils étaient entraînés par Lipka et AJ Segneri.

“Les joueurs travailleront pendant l’intersaison pour préparer la saison de l’année prochaine”, a déclaré Segneri. “Suivre des cours collectifs et travailler sur leurs programmes de tennis respectifs au lycée se traduira par de meilleures performances au cours de l’été à venir.”

Emerald Hill organise une journée de jeu hebdomadaire pour les dames

L’Emerald Hill Ladies Golf Association a joué “Most One-Putts & Chip-Ins” mardi lors de leur sortie hebdomadaire.

Mimi Boysen a remporté la première place pour 18 trous, et Jean Hermes a terminé deuxième. Boysen était faible et à égalité avec Hermes et Sue Nestor pour les putts faibles. Hermès était le plus proche de la broche au sixième trou.

Jane Minard et Meta Rastede sont à égalité pour la première place sur neuf trous, Minard terminant avec des putts bas et bas.

Nestor et Julie Pratt avaient tous deux des chip-ins et Pratt a enregistré un birdie.

Les quilleurs seniors concourent tout au long du mois de juillet

Les Sauk Valley Senior Bowlers ont roulé à Plum Hollow à Dixon en juillet, se réunissant tous les mardis et jeudis à 9 h.

Les scores les plus élevés pour le mois ont été : Bill Bontz 167 match, 449 séries ; Connie Bontz 179, 441; Norma Burmeister 162, 402; Steve Byars 186, 522; Chico Contreras 204, 530; Ray Craney 129, 351; Charlotte Dierdorff 119, 307; Aniti Dunphy 186, 486; Dan Dunphy 203, 595; Ron Erickson 233, 615; Bev Helfrich 122, 335; Mike Imel 188, 464 ; Barbe Jacobs 193, 496; Dave Jacobs 183, 494; Terry Janes 155, 395; Dick Janssen 205, 578; Bob Joyce 147, 407; Ken Masters 186, 502; Ron Meagher 180, 462; Ron Odenthal 201, 526; Cruz Rivera 168, 442 ; Jim Shuman 181, 513; Glenn Stroh 117, N/A ; Dee Szymanski 148, 366; Ed Webb 186, 492; Shirley Webb 172, 347; Charlie Warner 154, 401; Jay Wolf 183, 509; Barbara Young 180, 474 ; Gordon Young 182, 521.