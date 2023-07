Sports sur MAINTENANT

Avec un abonnement Sports, vous pouvez vivre les plus grands moments des plus grands événements. Diffusez en direct sur 11 chaînes Sky Sports et rattrapez-vous à la demande.

Avec un abonnement d’un mois, profitez de flux bonus pour les matchs EFL et de F1 Race Control.

Pour un visionnage unique, adhérez à un abonnement Sports Day. Il dure 24 heures sans frais de roulement.

L’abonnement Sports Mobile Month vous permet de diffuser 5 chaînes mobiles, dont Sky Sports Premier League, NFL, Arena, Racing et News.

Quelle que soit l’adhésion que vous choisissez, il n’y a pas de contrat. Vous pouvez annuler à tout moment.