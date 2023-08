Sports organisés, la lecture peut vous aider à élever des enfants plus intelligents

Les parents qui souhaitent élever leurs enfants plus intelligents devraient les inscrire à des sports organisés, abandonner les jeux vidéo et prendre un livre, suggère une nouvelle étude.

Des neuroscientifiques de l’Université de Finlande orientale ont passé deux ans à étudier 504 enfants âgés de 6 à 9 ans, en une étude évaluée par des pairs récemment publiée. Les enfants qui ont passé plus de temps à lire et à jouer dans des équipes sportives ont développé de meilleures capacités de réflexion que ceux qui se sont concentrés sur d’autres activités, depuis un ordinateur non supervisé jusqu’au jeu libre non structuré, ont découvert les chercheurs.

Les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque les enfants ont combiné davantage de sport et de temps de lecture avec une alimentation saine, que les chercheurs ont définie comme un régime nordique traditionnel comprenant des produits laitiers faibles en gras et moins de viande rouge ou de saucisses.

« Une meilleure qualité de l’alimentation et une augmentation des activités sportives et de lecture organisées étaient associées à une amélioration de la cognition », ont écrit les neuroscientifiques.

Une partie particulière des résultats de l’étude ressort : la suggestion selon laquelle une activité physique structurée, comme les sports organisés, peut améliorer les capacités cognitives des enfants. Cette découverte s’appuie sur des recherches antérieures, qui ont montré un lien évident entre l’augmentation de l’activité physique et l’amélioration des fonctions cérébrales, notamment mémoire et capacité d’apprentissage.

Des enfants qui jouent sports de jeunesse ont souvent une plus grande estime de soi et des taux d’anxiété et de dépression inférieurs à ceux de leurs pairs, selon les National Institutes of Health. Les sports d’équipe offrent particulièrement un amélioration de la santé mentale en alliant activité physique et développement social.

Pourtant, les experts recommandent souvent un mélange sain de jeux structurés et non structurés pour les enfants : le premier peut fournir un apprentissage plus ciblé, tandis que le second peut aider à favoriser la créativité et motivation personnelle.