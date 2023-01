Sports Illustrated Swimsuit dévoile la nouvelle recrue Melissa Wood-Tepperberg, 40 ans, mère de deux enfants

Sports Illustrated Swimsuit a dévoilé sa nouvelle recrue de 2023.

Le magazine a annoncé que Melissa Wood-Tepperberg, une mère de deux enfants de 40 ans, est sa deuxième recrue pour le numéro 2023, qui sort en kiosque en mai. Nicole Williams English, l’épouse de l’ancien joueur de la NFL Larry English, qui est également designer et mannequin, a déjà été nommée la première.

“Melissa m’époustoufle à la fois personnellement et professionnellement”, a déclaré jeudi le rédacteur en chef de SI Swimsuit, MJ Day, à Fox News Digital dans un communiqué. “Elle dirige avec passion et compassion tout en offrant aux femmes des débouchés accessibles et accessibles pour évoluer et développer leur bien-être physique et mental. Nous ne pourrions être plus ravis de nommer Melissa comme l’une de nos recrues pour le numéro 2023, célébrant ses succès en tant que femme, mère et entrepreneure.”

Wood-Tepperberg, qui est professeur de méditation, coach de santé et instructeur certifié de yoga et de Pilates, est également l’hôte du podcast Move With Heart. Elle était auparavant mannequin et actrice pendant près d’une décennie dans la vingtaine avant de se concentrer sur le bien-être.

La fondatrice de Melissa Wood Health, une plateforme qui vise à rendre le bien-être plus accessible à tous, partage un fils nommé Benjamin et une fille nommée Elanor avec son mari Noah Tepperberg.

Selon le point de vente, la pin-up est devenue une influenceuse du fitness sur les réseaux sociaux après avoir commencé à filmer du contenu d’exercice depuis son salon fin 2019 à l’aide d’un iPhone et d’un trépied à 24 $. Sa popularité est montée en flèche pendant la pandémie de coronavirus en 2020 lorsque les cours de fitness en personne ont été fermés et beaucoup se sont tournés vers des cours virtuels. Elle compte actuellement plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Le point de vente a noté que Wood-Tepperberg est “aimée par la communauté diversifiée qu’elle a cultivée grâce à son approche unique de la forme physique et de la pleine conscience au fil des ans”.

Pour le prochain numéro, Wood-Tepperberg a été photographié par le photographe de longue date de SI Swimsuit Yu Tsai à la Dominique.

“C’est tellement incroyable d’être une recrue de Sports Illustrated”, a déclaré Wood-Tepperberg au point de vente. “Je ne peux pas y croire complètement, mais je peux y croire parce que je suis ici, et je le fais, et c’est juste phénoménal.”

“En étant avec Yu Tsai et MJ et toute l’équipe, je dois dire que je me suis sentie si entièrement soutenue à chaque étape du chemin”, a-t-elle partagé. “C’est comme travailler avec une machine bien huilée, et j’ai juste senti que je pouvais être pleinement moi-même et faire avancer le vrai moi de la manière la plus simple avec une direction incroyable.”

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des modèles tels que Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

Au fil des ans, le problème a essayé de rester frais, avec des bikinis peints, des modèles de grande taille, des photos inédites, de minuscules maillots de bain, des modèles amputés, des modèles plus anciens et l’ajout d’athlètes professionnels et de célébrités.

En 2018, dans un clin d’œil au mouvement #MeToo, le numéro mettait en vedette des personnalités comme la gymnaste Aly Raisman et le mannequin Sailor Brinkley-Cook posant nues avec des mots comme “Chaque voix compte”, “Survivant” et “La violence n’est jamais acceptable”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.