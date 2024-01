Sports Illustrated plongé dans le chaos avec des licenciements massifs

Sports Illustrated est en effet en difficulté depuis des années. Il a eu du mal à passer au monde des médias numériques et a été entravé par une mauvaise gestion.

Meredith a acheté Time Inc., qui comprenait Sports Illustrated et d’autres actifs médiatiques, pour 3 milliards de dollars en 2017. Deux ans plus tard, le conglomérat médiatique a vendu Sports Illustrated à Authentic Brands Group, qui est principalement une société de licence qui acquiert les droits sur des marques de célébrités. pour 110 millions de dollars. Il a été acheté pour la valeur du nom Sports Illustrated et de la propriété intellectuelle, et non parce qu’Authentic Brands Group avait l’intention de gérer un magazine.

Le groupe Arena – qui possède Men’s Journal, Parade et TheStreet et était auparavant connu sous le nom de Maven – a rapidement conclu un accord de 10 ans avec Authentic Brands Group pour exploiter et publier Sports Illustrated. Il payé au moins 45 millions de dollars pour le droit de le faire, tandis qu’Authentic Brands Group conservait les droits commerciaux pour des choses comme un Hôtel potentiel de marque Sports Illustrated dans le Michigan.

Dans un communiqué, Authentic Brands Group a déclaré qu’il s’engageait à garantir que « la marque Sports Illustrated, qui comprend sa branche éditoriale, continue de prospérer comme elle l’a fait au cours des près de 70 dernières années ».

Le groupe Arena est en négociations avec Authentic Brands Group et prévoit de continuer à publier Sports Illustrated, a déclaré Rachael Fink, porte-parole du groupe Arena. “Nous espérons être l’entreprise qui fera avancer SI, mais sinon, nous sommes convaincus que quelqu’un le fera”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.