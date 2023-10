Les avocats d’Ogletree Deakins comprennent les complexités et les nuances des entreprises du sport et du divertissement. Nous fournissons régulièrement des conseils et une formation à nos clients sur des sujets juridiques liés au sport et au divertissement. Nous comprenons également le rythme de l’industrie et l’importance vitale de garder nos clients sur scène ou sur le terrain. En conséquence, nous nous efforçons de collaborer avec nos clients pour fournir une assistance juridique et pratique sophistiquée et adaptée à chaque cas.

Des sports

Dans le domaine sportif, nos avocats ont de l’expérience avec des équipes de toutes les ligues sportives majeures et leurs ligues mineures affiliées, notamment la Major League Baseball, la National Basketball Association, la National Football League et la National Hockey League. Nos avocats possèdent une expérience supplémentaire dans la représentation d’employeurs dans les domaines de l’athlétisme, des courses de Formule 1, du football professionnel, des championnats de combat d’arts martiaux mixtes, ainsi que des équipes sportives et des départements sportifs universitaires et collégiaux. Ils ont appliqué leur expérience dans des domaines tels que le droit du travail, les questions de travail, l’immigration, les avantages sociaux et la rémunération des dirigeants. Le travail de nos avocats consiste notamment à assister nos clients dans les domaines suivants :

Travaux post-acquisition sur les régimes d’avantages sociaux et de rémunération des dirigeants

Conformité collégiale

Réclamations délictuelles très médiatisées, y compris les réclamations fondées sur la conduite sportive et les réclamations des clients

Conseils et conseils sur les problèmes ADA liés à l’accès au stade

Visas permettant aux athlètes de participer à des événements sportifs nationaux et internationaux

Cartes vertes et dossiers familiaux pour les athlètes

Conseils en matière de gestion de crise et conseils en matière de mauvaise conduite et de licenciement des joueurs, des entraîneurs et du personnel

Diversité, violence au travail, harcèlement sexuel et formation au civisme

Défense contentieuse

Conformité au titre III de l’ADA avec les employés et les sites

Résolution des problèmes d’emploi et de licenciement pour les athlètes et le personnel dans des juridictions étrangères

Conseils et conseils en matière de contrat de coaching

Questions relatives aux salaires et aux horaires, y compris les déterminations du statut d’exemption FLSA

Modifications stratégiques de la rémunération pour les sous-groupes d’employés clés (par exemple, abonnements et personnel de vente)

Séparation des dirigeants de l’industrie du sport

Examen de la politique en matière de dépistage des drogues

Contrats de signalétique et de sponsoring

Conformité ERISA

Réclamations juridiques relatives aux stades et autres installations sportives

Défense d’enquête de la NCAA

Formation et éducation à la conformité aux réglementations NCAA et NAIA

Formation Titre IX aux collèges et universités

Divertissement

Dans l’industrie du divertissement, nos avocats ont travaillé avec de grands conglomérats médiatiques, des sociétés de production, des chaînes de cinéma internationales, des stations de radio, des troupes de théâtre, des acteurs et des équipes d’émissions de télévision, des casinos, des célébrités et comédiens de haut niveau et d’autres entités médiatiques. Les problèmes sur lesquels ils ont travaillé incluent, sans s’y limiter :