Sports annoncés pour Abbotsford 55-Plus BC Games

Il reste maintenant moins de neuf mois avant l’arrivée des 55-Plus BC Games à Abbotsford et les 29 sports et activités prévus pour l’événement ont récemment été annoncés.

Les Abbotsford 55-Plus BC Games, qui se déroulent du 22 au 26 août 2023, verront 29 sports et activités proposés aux plus de 3 500 concurrents.

Les sports et activités annoncés consistent en :

8 balles

Tir à l’arc

Badminton

Pétanque

Pont

Tapis de quilles

cribbage

Vélo

Fléchettes

Bateau-dragon

Équestre

Quilles à cinq quilles

Curling au sol

Le golf

Fers à cheval

Curling sur glace

Hockey sur glace

boulingrin

Vélo de montagne

Pickleball

Balle lente

Billard

Football-Hommes/7-aside

*Sturling (à confirmer)

Natation

Tennis de table

Tennis

Piste de course

Whist

Les Jeux ont eu lieu pour la dernière fois dans le Grand Victoria en 2022. L’inscription des participants à l’événement ouvrira le 1er mars 2023.

« Mon équipe et moi sommes déterminés à créer une expérience mémorable pour les participants, les entraîneurs, les familles, les amis et les bénévoles à Abbotsford l’année prochaine, en commençant par les événements que nous avons sélectionnés », a déclaré Mary Boonstra, présidente de la Société hôtesse d’Abbotsford. “La communauté est très importante pour nous et nous sommes impatients d’accueillir tous les participants à Abbotsford.”

Environ 1 200 bénévoles seront nécessaires pour l’événement. Pour plus d’informations sur la façon de faire du bénévolat ou sur les Jeux en général, visitez la page d’information sur les bénévoles à 55plusbcgames.org.

