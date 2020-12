Kevin Molino a marqué deux fois alors que le Minnesota United FC a éliminé le Sporting KC, tête de série, en demi-finale des séries éliminatoires de la Conférence Ouest de la Major League Soccer au Children’s Mercy Park jeudi soir.

L’équipe locale a eu le meilleur des premières occasions, mais c’est le Minnesota qui a marqué le premier lorsque Molino a calmement terminé une belle contre-attaque pour que les Loons prenaient une avance de 1-0 à la 27e minute.

Le Minnesota avait l’air enhardi après son premier match et doublait son avance huit minutes plus tard alors que le ballon écorché d’Emanuel Reynoso dans la surface était spectaculairement repris par Molino pour donner aux visiteurs une avance de deux buts.

Les Loons n’étaient pas encore terminés, cependant, alors que Reynoso a décroché sa troisième passe décisive de la nuit sur un corner auquel Bakaye Dibassy a battu la défense du SKC pour une avance de 3-0 dans le Minnesota à la mi-temps.

L’attaque de première mi-temps du Minnesota a vu Molino rejoindre Thierry Henry, Josef Martínez et Zlatan Ibrahimovic comme les seuls joueurs avec plusieurs buts en trois matchs consécutifs au cours des 10 dernières saisons.

L’ouverture stellaire de Reynoso aux 45 minutes lui a également permis de dépasser Nicolas Lodeiro des Sounders pour le plus de passes décisives dans toutes les compétitions MLS jusqu’à présent dans la saison 2020 et est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à avoir trois passes décisives en plusieurs matchs éliminatoires.

SKC s’est battu pour tenter de revenir dans le match en seconde période, mais la défense des Loons a tenu bon et a vu le résultat progresser.

La victoire du Minnesota prépare lundi soir un match pour le titre de la Conférence de l’Ouest contre les champions en titre, les Seattle Sounders, pour une place en Coupe MLS.