Sporting Kansas City vs LAFC – Rapport de match de football – 26 juin 2021

Daniel Salloi a marqué son troisième but lors des deux derniers matches pour porter le Sporting Kansas City à une victoire 2-1 sur le club de football de Los Angeles.

Le score de Salloi à la 87e minute a aidé Kansas City à surmonter un déficit de 1-0 à la mi-temps. Il a pris une passe de Felipe Hernandez et en a frappé une contre le gardien de LAFC Tomas Romero. Cela a abouti à une attaque furieuse en deuxième mi-temps pour le Sporting KC.

Le Sporting KC (7-3-2, 23 points) est resté invaincu à domicile cette saison (5-0-2) et a accordé le premier but à sept reprises en 12 matches, passant 5-1-1 dans ces situations.

Environ cinq minutes après l’ouverture du ciel, Tristan Blackmon a tiré Salloi par derrière juste à l’extérieur de la surface à la 58e minute, ce qui a valu à Blackmon un carton rouge.

Il n’a pas fallu longtemps au Sporting KC pour reprendre son élan. Salloi a fait une passe dans la surface qui a dévié un défenseur du pied gauche d’Alan Pulido. Pulido a dépassé un Romero plongeant (un arrêt) à la 61e minute pour égaliser le match.

Pulido a quitté le match environ 10 minutes plus tard avec une blessure apparente à la cheville. Il n’a pas pu exercer de pression sur sa cheville droite.

LAFC (3-4-3, 12 points) n’a toujours pas remporté de matchs consécutifs cette saison.

Carlos Vela n’était pas dans la formation de départ pour LAFC. Il est entré en remplacement à la 57e minute et a eu plusieurs occasions de marquer mais n’a pas pu se convertir.

LAFC s’est inscrit le premier au tableau à la 24e minute lorsque Kim Moon-Hwan a décoché du pied gauche un tir devant le gardien du SKC Tim Melia (deux arrêts). Moon-Hwan a récupéré une passe de Jose Cifuentes sur un contre et l’a tirée dans le coin inférieur droit du filet.

Le Sporting KC a commandé la première partie de la première mi-temps, avec plus d’opportunités de possession et de but. Mais le but a fait sortir l’air du stade alors que la foule du Children’s Mercy Park devenait songeuse. La mi-temps s’est terminée avec des statistiques assez égales, chaque équipe obtenant six tirs.