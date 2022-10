Sporting Kansas City contre Seattle Sounders FC – Rapport de match de football – 2 octobre 2022

William Agada a marqué son huitième but lors de ses neuf derniers matches pour permettre à l’hôte du Sporting Kansas City de remporter une victoire 1-0 contre le Seattle Sounders FC dimanche.

John Pulskamp a terminé avec un arrêt pour marquer sa troisième feuille blanche cette saison pour le Sporting Kansas City (11-15-7, 40 points), qui s’est amélioré à 5-0-2 lors de ses sept derniers matchs et a prolongé sa séquence de victoires à domicile à six. allumettes.

La dernière défaite du Sporting Kansas City était une décision 4-3 contre l’Austin FC le 13 août, tandis que son dernier revers à domicile était une décision 2-0 contre le même club le 30 juillet.

Le Sporting Kansas City a également vengé un revers 3-0 à Seattle le 25 juin.

Stefan Frei a effectué 10 arrêts pour les Sounders (12-17-4, 40 points), qui ont été éliminés des séries éliminatoires pour la première fois depuis leur saison d’expansion en MLS en 2009.

Le meilleur buteur de Seattle, Raul Ruidiaz, n’a pas joué dimanche après avoir subi une entorse à la cheville alors qu’il était en service international avec le Pérou. Cristian Roldan, cependant, a fait son premier départ depuis la défaite 2-1 des Sounders contre le match du Real Salt Lake le 14 août.

Agada a été refusé par Frei sur trois meilleures chances de marquer au début de la première mi-temps avant de résoudre le gardien de but à la 41e minute. Le huitième but d’Agada de la saison l’a amené à égalité avec Daniel Salloi pour les plus grands honneurs du club.

Le centre de Salloi au milieu de la surface a été touché par Agada, qui s’est retourné et a décoché un tir devant Frei. Les huit buts d’Agada cette saison sont à égalité avec Salloï pour la tête de l’équipe.

Le gardien de but a fait un arrêt plongeant sur le tir d’Agada du haut de la surface à la 17e minute. Frei a répété l’exploit 11 minutes plus tard sur la tête d’Agada, puis s’est remis sur ses pieds pour contrecarrer l’attaquant de près.