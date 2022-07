Sporting Kansas City contre LAFC – Rapport de match de football – 23 juillet 2022

Gareth Bale a marqué son premier but en Major League Soccer alors que le Los Angeles FC a remporté une victoire 2-0 sur le Sporting Kansas City samedi soir à Kansas City, Kan.

Le but de Bale est survenu lors de son deuxième match avec Los Angeles. L’ancienne star du Real Madrid et de Tottenham Hotspur est entrée dans la compétition à la 65e minute.

Les deux buts du LAFC sont survenus en seconde période après le départ du gardien de longue date du Sporting Kansas City, Tim Melia, avec une blessure aux ischio-jambiers droits.

Maxime Crepeau a effectué trois arrêts et enregistré son sixième jeu blanc de la saison pour LAFC, le meilleur de la MLS (14-4-3, 45 points). Los Angeles a une fiche de 7-1-1 lors de ses neuf derniers matchs.

Le Sporting Kansas City (5-13-5, 20 points) languit à la dernière place de la Conférence Ouest. Le SKC a une fiche de 1-4-1 lors de ses six derniers matchs.

Le Sporting KC a perdu quatre matchs consécutifs à domicile.

Gareth Bale célèbre après avoir marqué son premier but en Major League Soccer. LAFC

Melia a effectué deux arrêts avant de partir à la 53e minute. John Pulskamp l’a remplacé et n’a effectué aucun arrêt.

Los Angeles avait un avantage de 13-11 en tirs et en a placé cinq sur la cible contre trois du Sporting KC.

Cristian Arango a brisé une égalité sans but à la 56e minute, peu de temps après l’entrée de Pulskamp dans le match.

Kwadwo Opoku a passé le ballon à sa droite à Arango, qui a envoyé le tir du pied droit devant Pulskamp dans le filet. C’était le neuvième but de la campagne d’Arango.

Bale a marqué son but à la 83e minute. Arango a donné le ballon à Bale et il a fait un pas sur sa gauche et a envoyé un tir du pied gauche qui a dévié des mains de Pulskamp et dans le filet.

Les deux équipes ont eu une grande chance de marquer en première mi-temps.

Erik Thommy du Sporting KC, qui faisait ses débuts en MLS, a envoyé un tir du pied droit juste à côté du filet à la 15e minute.

Jose Cifuentes de LAFC a eu une opportunité exceptionnelle dans la première minute du temps d’arrêt de la première mi-temps, mais son tir du pied droit a été repoussé sur la ligne de but par Logan Ndenbe du Sporting KC.