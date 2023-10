Bienvenue dans la newsletter Sport Weekly d’Al Jazeera, qui explore l’intersection du sport avec la politique, la culture et l’argent. Vous pouvez vous inscrire ici.

La toute nouvelle compétition de clubs d’Afrique ne ressemble pas encore à ce que ses pères fondateurs avaient imaginé au départ.

L’idée originale du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de son homologue de la Confédération des fédérations africaines (CAF), Patrice Motsepe, a été réduite d’une mini-ligue à 24 équipes puis d’un format à élimination directe à une compétition à élimination directe à huit clubs.

Son prix en argent pour le vainqueur est passé de 11,5 millions de dollars à 4 millions de dollars, et il n’y a toujours pas d’accord de diffusion télévisée – les jeux seront diffusés en streaming sur YouTube.

Jusqu’à la semaine dernière, les champions sud-africains des Mamelodi Sundowns étaient même interdits de participation par la fédération de football de leur pays, qui invoquait un encombrement des matches. Cela aurait été très embarrassant pour Motsepe, un homme d’affaires milliardaire qui se trouve également être propriétaire des Sundowns.

Mais, après un revirement tardif, la fédération est revenue sur son interdiction et une version de la première Ligue africaine de football démarre enfin vendredi.

« L’AFL est une bataille titanesque de force contre force entre les géants du football africain », CAF dit cette semaineavant l’ouverture du tournoi dans la capitale tanzanienne où le Simba SC affrontera les Egyptiens d’Al Ahly, champions d’Afrique en titre.

Après les quarts de finale et les demi-finales, une finale aller-retour se jouera les 5 et 11 novembre.

Le partenariat FIFA-CAF vise toujours à ce que l’AFL devienne une version considérablement élargie la saison prochaine, plus proche de sa vision originale.

Et, comme Nick Dall écrit pour Al Jazeera cette semaine, beaucoup regardent cette itération inaugurale avec intérêt – pour son impact sur le football africain et au-delà.

Rares sont ceux qui diraient que le football des clubs africains est en bonne forme. Même si la situation est très variable, le jeu sur le continent est souvent freiné par la médiocrité des infrastructures, abus des droits des joueursla corruption, l’ingérence politique et le pillage de jeunes joueurs talentueux par les clubs européens.

Dans de nombreux endroits, la mauvaise qualité et l’attrait de regarder la Premier League anglaise largement diffusée ont conduit à un déclin de l’intérêt pour les équipes locales. Même la Ligue des champions de la CAF suscite relativement peu d’attention au-delà du continent, et la CAF est perdre de l’argent.

Pour Infantino et Motsepe, l’AFL est la solution ; l’idée étant que les meilleurs clubs d’Afrique – généralement aussi les plus riches, les plus populaires et les plus glamour – s’affrontent régulièrement, augmentant ainsi la qualité et rendant les matchs plus regardables, augmentant ainsi l’intérêt et les revenus.

Les revenus sont partagés, dans une certaine mesure, avec chaque pays et visent à élever les normes à travers le continent.

Si l’idée de l’AFL vous semble familière, c’est peut-être à cause de la Super League européenne, qui dramatiquement implosé dans les 48 heures suivant son annonce en 2021. L’AFL s’appelait initialement Super League africaine, jusqu’à ce que ce nom soit abandonné en raison des connotations contaminées.

Dans certains sens, l’AFL est une bête très différente : l’ESL était une organisation dissidente qui menaçait l’hégémonie de la FIFA et de l’UEFA, l’AFL est organisée par la CAF et la FIFA. Et l’ESL était censée être un atelier fermé composé de quelques équipes sélectionnées, tandis que l’AFL est en théorie une méritocratie, composée d’équipes qui gagnent leur place grâce aux points.

Mais même si l’AFL ne remplace pas la Ligue des champions de la CAF, elles sont conçues pour se dérouler simultanément, c’est une sorte de rival – égalant actuellement le prix en argent, même dans son format épuré.

Beaucoup de choses sur l’AFL restent floues. Quelle part des revenus sera partagée avec d’autres pays ? Est-ce que certaines de ces sommes sont réservées au développement du football ? Que fait-on pour atténuer l’encombrement des installations qui en résulte ?

Mais d’après ce que nous savons, il semble qu’il existe un risque de répétition de deux folies majeures du football européen.

L’un des dangers est de reproduire la forte stratification du football européen – à la fois au sein des ligues et entre elles – alors que les grands clubs récoltent les fruits financiers aux dépens des plus petits.

L’autre est que cela pourrait présager le retour d’un nouveau type de Super League européenne : rebaptisée, reconditionnée, probablement pas techniquement fermée mais fonctionnant toujours selon des principes similaires – mais sous le contrôle de l’UEFA et de la FIFA.

En effet, le désir derrière ce genre d’idée brûle vivement parmi certains aux plus hauts échelons de la gouvernance du football, ainsi que dans les conseils d’administration de certains grands clubs européens.

Comme Clint Roper, directeur général de la publication sud-africaine Soccer-Laduma, l’a déclaré à Al Jazeera sur l’AFL : « N’est-ce pas un test décisif pour montrer aux équipes européennes qui voulaient former une ligue séparatiste que ce genre de chose peut être fait via un organe directeur et être toujours très lucratif ?

