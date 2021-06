Sport d’aventure extrême ? Le pont à haute altitude en Chine n’est pas pour les timides

En ces temps sans précédent de pandémie de COVID-19 où les gens sont enfermés dans leurs maisons, le désir de partir en vacances et d’essayer diverses choses aventureuses est un rêve pour beaucoup. Mais nous devons encore tenir nos chevaux serrés jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale. Cependant, Internet regorge de vidéos de sport extrêmement dangereuses et passionnantes qui pourraient garder les amateurs d’adrénaline engagés et motivés. Un amateur de sensations fortes peut regarder de telles vidéos sur YouTube et cocher les choses qu’il voudrait essayer dans un monde post COVID. Tik Tok a partagé une vidéo d’un parcours d’obstacles parfait qui est mortel et donnera en effet aux téléspectateurs une montée d’adrénaline. Les amateurs de sensations fortes sont amoureux de la vidéo alors qu’elle déclenche également de l’anxiété chez certains. La vidéo sur Tik Tok montre un parcours d’obstacles particulier en Chine qui fait passer la peur des acrobates au niveau supérieur.

Se balancer depuis de grandes hauteurs peut sembler une cascade régulière et facile pour les professionnels et les entraîneurs de sports d’aventure, mais traverser ce parcours est mortel.

Le court montage de vidéos présente des personnes suspendues au-dessus des falaises avec un harnais alors qu’elles marchent sur des barres métalliques, qui est la route pour couvrir l’écart entre le pont entrecroisé. La vidéo partagée sur TikTok a été vue un million de fois et a ensuite été partagée sur YouTube. Alors que beaucoup ont exprimé leur désir d’essayer des cascades similaires, certains pensaient que c’était beaucoup trop dangereux.

Les courses à obstacles comme celle de la vidéo populaire sont de plus en plus populaires en Chine. Plus tôt cette année, un pont dans la province chinoise du Zhejiang a déconcerté les gens et leur a fait penser que ce n’était pas réel. Le pont de verre Ruyi qui se dresse à 140 mètres au-dessus du sol est populairement connu sous le nom de « pont courbé », en raison de son apparence. Dévoilé en 2017, le pont a été ouvert aux habitants en 2020. Et au cours de la dernière année, il s’est avéré être un grand succès parmi eux ainsi que les touristes qui viennent dans le pays.

