SpongeBob, ‘Star Trek’ et abonnements d’entraînement sportif à Paramount +.

SpongeBob, «Star Trek» et le Super Bowl ont attiré de nouveaux abonnés sur les plateformes de streaming de ViacomCBS.





La société, dirigée par Shari Redstone, a renommé son service de diffusion en continu de longue date en Paramount + en mars, tout en lui fournissant une multitude de nouveaux spectacles, films et programmes sportifs. La société a également ajouté du contenu à Pluto, son service de streaming gratuit.

L’engagement plus fort envers les médias numériques a créé une centrale de revenus, les ventes de streaming ayant bondi de 65% à 816 millions de dollars au premier trimestre, a rapporté la société jeudi. ViacomCBS a déclaré avoir ajouté 6 millions de nouveaux abonnés au streaming à la fois à Paramount + et à un service de streaming plus petit, Showtime, portant le total à 36 millions.

La société ne divulgue pas le nombre de clients qui viennent sur chaque plate-forme, mais la majorité ont acheté Paramount +, un service moins cher à 6 $ par mois avec des publicités, ou 10 $ par mois sans publicités. ViacomCBS prévoit d’offrir un nouveau niveau à 5 $ par mois en juin dans le but d’attirer plus d’abonnés. Cela devrait aider l’entreprise à vendre plus d’annonces, compensant ainsi la baisse des prix.