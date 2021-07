SpongeBob SquarePants et son ami Patrick Star ont été repérés par un scientifique marin près d’une montagne sous-marine

Des versions réelles des personnages de dessins animés Bob l’éponge et Patrick Star ont été repérées par un scientifique marin aux yeux d’aigle.

Christopher Mah a repéré la ressemblance frappante avec les personnages bien-aimés de Nickelodeon alors qu’il conduisait un véhicule hauturier télécommandé au large des côtes de New York.

Christopher Mah a trouvé les créatures dans le mont sous-marin Retriever, à un kilomètre sous la surface de l’océan Atlantique Crédit : Twitter/Christopher Mah

Bob l’éponge de Nickelodeon a été diffusé pour la première fois en 1999 Crédit : Twitter/Christopher Mah

Les créatures – une éponge jaune et une étoile rose – ont été trouvées mardi sur le flanc d’une montagne sous-marine appelée Retriever seamount, à 200 miles à l’est de Manhattan et à plus d’un mile de la surface de l’Atlantique.

Mah, un chercheur affilié à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a déclaré dans un tweet : « J’évite normalement ces arbitres… mais WOW. LA VRAIE VIE Bob l’éponge et Patrick !

EXPÉDITION SOUS-MARINE

La découverte en haute mer faisait partie d’une expédition du navire Okeanos Explorer de la NOAA qui envoie des véhicules télécommandés (ROV) pour explorer les habitats sous-marins et diffuser en direct leurs voyages alors qu’ils capturent des images des créatures qui vivent dans les profondeurs.

« Je pensais que ce serait drôle de faire la comparaison, qui pour une fois était en fait assez comparable aux images/couleurs emblématiques des personnages de dessins animés », a déclaré Mah à Business Insider par e-mail. « En tant que biologiste spécialisé dans les étoiles de mer, la plupart des représentations de Patrick et Bob l’éponge sont incorrectes. »

Plus de 8 500 espèces d’éponges ont été découvertes à ce jour avec les créatures vivant dans l’océan depuis environ 600 millions d’années.

Leur forme et leur texture varient selon qu’ils vivent sur du sable mou ou sur des surfaces dures et rocheuses.

L’éponge en forme de boîte qui est similaire à la préférée des dessins animés appartient au genre Hertwigia, selon Mah.

Il a dit que sa couleur jaune vif l’avait surpris car jusqu’à présent, la plupart des choses sont soit orange, soit blanches pour les aider à se camoufler dans la pénombre.

L’étoile de mer que l’on voit sur la photo est connue sous le nom de Chondraster et de minuscules ventouses couvrent ses cinq bras qu’elle utilise pour se déplacer le long du fond de l’océan et se fixer aux rochers.

Les étoiles chondraster peuvent être rose foncé, rose clair ou blanches.

La couleur de cette étoile « était un rose vif qui évoquait fortement Patrick », a déclaré Mah.

Les étoiles de mer sont des créatures carnivores et une fois qu’elles se sont attachées à leurs proies – huîtres, palourdes et escargots – elles étendent leur estomac par la bouche et utilisent des enzymes pour les décomposer et les digérer.

Les stars de Chondraster aiment aussi manger des éponges de mer, a déclaré Mah, ajoutant qu’il était probable que la star avait en tête une collation savoureuse plutôt que de vouloir être amis.

‘ABYSSE DE L’OCEAN’

Les créatures vivent « dans le véritable abysse de l’océan », a déclaré Mah, « bien en dessous de la profondeur à laquelle nous pensons où vivent Bob l’éponge et Patrick ».

Mah, qui travaille au Smithsonian Museum, espère utiliser les images des ROV Okeanos pour identifier de nouvelles espèces d’étoiles.

Le programme, depuis 2010, a exploré les profondeurs sous les îles hawaïennes, les territoires insulaires américains du Pacifique, le golfe du Mexique et « tout le long de la côte est », a déclaré Mah.

« Nous avons enquêté jusqu’à 4 600 mètres de profondeur [15,000 feet, or almost 3 miles] et vu un large éventail de vie océanique jamais vue auparavant, y compris d’énormes coraux d’eau profonde, de nombreux poissons d’eau profonde, des étoiles de mer, des éponges dont beaucoup sont des espèces non décrites et donc nouvelles pour la science », a déclaré Mah.

Il a ajouté: « Certaines d’entre elles sont très étrangères et dans certains cas bizarres. »

Le mont sous-marin Retriever fait partie d’une chaîne de plus de vingt montagnes volcaniques éteintes sous-marines connues collectivement sous le nom de monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre qui s’étend sur plus de 1 000 kilomètres.

Le mont sous-marin le plus ancien de la chaîne est le mont sous-marin Bear, qui aurait entre 100 et 103 millions d’années.

Dans la série de dessins animés à succès Bob l’éponge et Patrick Star sont les meilleurs amis Crédit : Nickelodeon