L’animateur de Bob l’éponge Tuck Tucker est décédé à l’âge de 59 ans, a confirmé sa famille.

L’écrivain et animateur basé aux États-Unis, connu pour son travail sur SpongeBob SquarePants et Hey Arnold! est décédé le 22 décembre.

Sa famille a révélé la tragique nouvelle sur les réseaux sociaux, mais la cause du décès n’a pas été révélée.

« C’est avec un cœur lourd et brisé que la famille Tucker annonce la mort de Tuck Tucker, père, mari, fils, frère et oncle. Nous savons qu’il était aimé de tous ceux qu’il a rencontrés », indique le communiqué.

«Au lieu de visites, si vous avez des souvenirs de Tuck que vous aimeriez partager sur sa chronologie, la famille apprécierait grandement de les lire.

« Une nécrologie sera bientôt disponible, cependant, aidez-nous à informer tous ceux qui l’ont connu en partageant ce message », a écrit un membre de la famille.







Tuck – dont le nom complet était William Osborne Tucker III – a fait irruption sur la scène de l’animation lorsqu’il a décroché son premier emploi chez Pinocchio et l’empereur de la nuit en 1987.

Il a ensuite contribué à La Petite Sirène, aux Razmoket et à un certain nombre d’épisodes des Simpsons.

L’animateur est surtout connu pour son travail sur SpongeBob SquarePants et le film suivant.







En 2011, il a également reçu le prix Annie aux côtés de trois co-créateurs pour la meilleure musique dans une production télévisuelle.

Il a également dirigé le film Hey Arnold! The Movie et a travaillé sur un certain nombre d’épisodes pour l’émission populaire.

Ces dernières années, l’animateur a également enseigné la conception graphique et d’animation à l’Université Longwood de Farmville.

Le dernier projet de Tucker travaillait en tant que révisionniste de storyboard pour Bob’s Burgers, qui est toujours en production.

Les hommages ont afflué pour l’animateur alors que les fans réfléchissaient à son héritage dans le monde du dessin animé.







« Rest In Peace Tuck Tucker. Il était une grande partie de beaucoup d’émissions comme Rugrats, Hey Arnold et SpongeBob. La liste est longue. Une autre inspiration est partie », a écrit un fan.

Un autre a ajouté: « RIP Tuck Tucker. Vous étiez sur tant de super Nicktoons et vous avez aidé à les rendre aussi entraînants que possible! »

« Rest In Peace tuck tucker, merci de nous avoir donné les bébés des années 90 » Hey Arnold « et » spongebob « , a écrit un troisième.

