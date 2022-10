Spondylarthrite axiale non radiographique

La plupart du temps, ce sont des douleurs dans le bas du dos, les fesses et les hanches. Mais c’est différent des maux de dos traditionnels. Cela ne se produit pas soudainement, mais lentement, au fil des semaines, des mois, voire des années. Il s’améliore avec l’activité, pas avec le repos, et peut être suffisamment intense pour vous réveiller la nuit. Vous pouvez également remarquer une raideur matinale qui met du temps à disparaître. Environ 40 % du temps, les patients développent d’autres maladies inflammatoires, comme l’uvéite ou la maladie intestinale inflammatoire.

Comment la nr-axSpA est-elle traitée ?

Il existe trois grandes catégories qui comprennent :

Physiothérapie et exercice. Il est préférable de commencer le plus tôt possible après le diagnostic. Il est très important de faire des exercices de base pour soulager la pression sur votre dos, ainsi que des exercices cardiovasculaires et de musculation. C’est une bonne idée de consulter un physiothérapeute, même si vous vous entraînez déjà régulièrement, pour vous assurer que vous vous entraînez correctement et d’une manière qui ne causera pas plus de dommages aux articulations. Étant donné que la nr-axSpA peut provoquer le «gel» de votre colonne vertébrale, l’entraînement à la posture est également important.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les médicaments sur ordonnance tels que le célécoxib (Celebrix) peuvent aider à contrôler la douleur et la raideur, mais ils ne fonctionnent généralement qu’aux tout premiers stades. Au moment où la plupart des patients viennent me voir, ils ne suffisent plus.

Produits biologiques. Il s’agit d’une classe de médicaments qui ont vraiment révolutionné le traitement de l’arthrite inflammatoire. Ils agissent en bloquant les protéines qui causent l’inflammation. Nous commençons généralement avec un groupe de médicaments connus sous le nom d’agents anti-facteur de nécrose tumorale (agents anti-TNF ou inhibiteurs du TNF) comme l’infliximab, l’étanercept ou l’adalimumab. Mais si les patients ne répondent pas à ces médicaments ou ne les tolèrent pas, nous essayons une autre forme de produits biologiques connue sous le nom de thérapie anti-interleukine 17, comme le sécukinumab (Cosentyx) et l’ixekizumab (Taltz). Grâce à toutes ces options, de nombreux patients atteints de nr-axSpA sont capables de gérer les symptômes et d’arrêter la progression de la maladie.