Spondylarthrite ankylosante et maladie cardiaque

Faites de l’exercice souvent. Il peut être difficile de rester actif. Mais si vous ne le faites pas, vous prendrez probablement du poids, ce qui augmentera votre tension artérielle, dit Antman. Visez 30 minutes d’exercices à faible impact et d’intensité modérée, comme la marche ou la natation, 5 jours par semaine. Essayez d’ajouter 2 jours de musculation. Le yoga est également une bonne option. Une petite étude a révélé que les personnes atteintes de SA qui ont pratiqué le yoga tous les jours pendant 2 semaines ont signalé moins de douleur et une pression artérielle plus basse.

Connaissez vos chiffres. Cela comprend votre tension artérielle, vos taux de cholestérol et de triglycérides, votre glycémie et votre poids corporel.

“Plus ils sont sous contrôle, mieux c’est pour la santé de votre cœur”, déclare Antman.

Si on vous prescrit des médicaments pour gérer l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie ou le diabète de type 2, assurez-vous de les prendre comme vous êtes censé le faire. Si vous souffrez d’une maladie cardiaque, demandez à votre médecin si vous devez prendre une certaine classe de médicaments contre la spondylarthrite ankylosante appelés inhibiteurs du TNF. Une étude de 2018 a révélé que les patients atteints d’arthrite inflammatoire comme la SA qui prenaient ces médicaments avaient moins d’événements cardiaques comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Suivez un régime alimentaire sain pour le cœur. Les deux modèles alimentaires les plus étudiés sont le régime méditerranéen et le régime DASH, dit Antman. Les deux sont riches en fruits, légumes, grains entiers et graisses saines présentes dans des aliments comme les poissons gras et l’huile d’olive. Vous devez également limiter votre consommation de sel. Visez moins de 1 500 milligrammes par jour, car cela peut aggraver la tension artérielle.

Ne fumez pas. Non seulement cela augmente votre risque de maladie cardiaque, mais cela cause également plus de lésions articulaires chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante.