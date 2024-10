Spoilers Young and Restless du 9 octobre : Sharon devrait-elle craindre le hasard ?

Les jeunes et les agités les spoilers du mercredi 9 octobre opposent Sharon à Chance alors qu’il plonge dans le mystère de la mort de Heather, et Sharon se demande si Nick est un ami… ou un ennemi ?

Sur le cas

Maintenant que Chance (Conner Floyd) a quitté Abbot-Chancelier, nous ne saurons jamais ce qu’il était censé faire là-bas. Mais nous le reverrons au travail en tant qu’enquêteur. Heather (Vail Bloom) est morte, et le fait que son corps ait été retrouvé enveloppé dans son tapis rejette pratiquement l’hypothèse d’une mort accidentelle.

Chance va donc enquêter sur ce qui a pu se passer, et il doit commencer par Daniel (Michael Graziadei) chez lui. Avant même qu’il s’en rende compte, c’est là que le meurtre a eu lieu. (Même si, encore une fois, le tapis de son propre salon devrait être un indice important.) Nous espérons bien qu’il pensera au moins à regarder autour de lui. Le sang n’est pas si facile à éliminer. Le poison non plus.

Es-tu avec moi ou es-tu contre moi ?

Sharon (Sharon Case) n’a eu qu’une seule amie récemment. Le type mort dans sa tête qui est le fruit de son imagination. Donc, vous savez, ce n’est pas génial. Elle pourrait utiliser quelqu’un d’autre à qui se confier.

Sharon adorerait vraiment être Nick (Joshua Morrow). Mais elle n’est pas sûre qu’il puisse lui faire confiance. Bien sûr, Nick et ses filles se soucient beaucoup d’elle et ils lui ont proposé de faire tout ce dont elle a besoin pour l’aider. Mais d’un autre côté, Nick est également proche de la mère de sa victime. Il a également ce sens tenace du bien et du mal qu’il n’a certainement pas hérité de son père. Alors, est-il la bonne personne vers qui Sharon peut se tourner ? Est-ce qu’il l’aime toujours ? Plus que quiconque – ou quoi que ce soit – d’autre ?

Où allons-nous ?

Victor (Eric Braeden) a dit à Cole (J. Eddie Peck) de rester loin de sa fille. Victor pensait que c’était la fin. De quoi d’autre y avait-il à discuter ? Victoria (Amelia Heinle) s’est moquée des manières de contrôler de son père. Cela amène Cole à se demander : voit-elle un avenir pour eux deux ?