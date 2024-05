SPOILERS WWE SmackDown d’Arabie Saoudite

Même si le 24 mai Roi et Reine de l’Anneau rentrer à la maison, épisode de Remettre à sa palce sera diffusé à son heure habituelle à 20 h HE sur USA aux États-Unis, il ne sera pas en direct. En effet, le spectacle se déroule sur le site de l’événement live premium de demain, le Jeddah Super Dome en Arabie Saoudite. Cela signifie que des spoilers seront disponibles pour ceux qui souhaitent participer.

Ceux-ci comprendront des matchs de demi-finale dans le tournoi King et Queen of the Ring, alors que Bianca Belair affrontera Nia Jax pour voir qui avancera pour affronter Lyra Valkyria lors de la finale de samedi et Randy Orton affrontera Tama Tonga de The Bloodline pour voir qui obtiendra. Gunther sur PLE. Un combat (apparemment sans titre) entre la championne féminine de la WWE Bayley et Chelsea Green a été annoncé pour l’émission, ainsi que la rencontre d’AJ Styles avec le directeur général de la marque bleue, Nick Aldis.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que les résultats arriveront de Djeddah.

La Bloodline arrive pour le spectacle. Michael Cole et Corey Graves sont réunis pour commenter. Wade Barrett, partenaire régulier de Cole le vendredi soir, est également présent.

Nous voyons les arrivées de Nia Jax et Bianca Belair alors que Triple H nous rappelle les gagnants du tournoi. Slam été coups de titre.

Nia Jax déf. Bianca Belair se qualifiera pour la finale du tournoi Queen of the Ring de demain. Belair s’est blessé au genou alors qu’il effectuait des mouvements de puissance impressionnants, mais n’a pas réussi à réaliser le KOD. Jax a utilisé l’avantage comme une ouverture pour son arrivée Annihilator (Bonzai Drop) pour la victoire finale.

Pendant que les entraîneurs surveillent Belair, Kayla Braxton tente d’interviewer Jax sur le ring. Nia la renvoie et envoie un message à Lyra Valkyria, finaliste de QotR, lui indiquant qu’elle vient d’éliminer un autre grand nom après avoir battu Becky Lynch et Rhea Ripley. Elle prévoit de passer par Lyra pour en battre une autre à Bayley et devenir championne.

Nous voyons les champions Austin Theory et Grayson Waller parler dans les coulisses.

Après une pause, nous voyons Bianca se glacer le genou lorsque Tiffany Stratton passe pour se moquer d’elle pour la perte. Candice LeRae et Indi Hartwell font de même, alors Jade Cargill semble défendre son partenaire. Jade va aller voir Aldis pour un match car il semble que LeRae et Hartwell veulent que leurs perruques soient séparées.

LA Knight est présenté par Theory et est l’invité de The Grayson Waller Effect, mais Carmelo Hayes sort à la place. Melo décrit ses réalisations (avec l’intervention de Theory pour nous rappeler qu’il a battu Hayes à SmackDown plus tôt cette année), et Waller convient qu’il est de toute façon un meilleur invité. Hayes tire quelques coups sur Bobby Lashley dans le but de permettre aux jeunes de se serrer les coudes contre des vétérans, comme Knight, qui, selon eux, n’a rien accompli. Ils se moquent du « YEAH », faisant finalement ressortir LA.

Knight fait irruption sur le ring, détruit le plateau du talk-show et dit qu’il va rester bref et doux car il a mieux à faire : s’ils continuent comme ça, il va leur rappeler à qui appartient ce jeu. Il va partir mais est abandonné par Hayes. Les Street Profits arrivent pour mettre un terme à l’attaque à trois contre un.

Nous recevons une vidéo vantant les débuts de Blair Davenport.

LA Knight, Montez Ford et Angelo Dawkins battent. Carmelo Hayes, Grayson Waller et Austin Theory. L’arrivée a vu Knight envoyer Hayes au bureau des annonces après que Melo ait rompu sa couverture post-BFT sur Waller, ce qui a permis à Ford d’épingler l’Australien après une éclaboussure de grenouille.

Un clip de l’événement Kickoff d’hier est montré où Logan Paul a donné à Cole ses coups de poing américains et a juré de ne pas les utiliser contre Cody Rhodes demain.

Nous obtenons un possible SummerSlam lorsque Rhodes et Randy Orton se croisent dans les coulisses.

Après un rappel sur l’annonce de SummerSlam de deux nuits, Tonga marche dans les coulisses. Paul Heyman garde une bonne distance lorsqu’il le suit.

Cody est là pour voir de quoi les gens veulent parler, mais Logan Paul l’interrompt avant qu’il puisse demander. Paul insulte le champion, disant que son intelligence l’emportera sur l’expérience de Rhodes demain et le laissera quitter l’Arabie saoudite avec deux ceintures. Parce qu’il est également un meilleur athlète et plus performant, il n’aura pas besoin de ses coups de poing en laiton demain. Rhodes réplique en disant que Paul souffre du syndrome de l’imposteur et qu’il est un enfant effrayé qui a peur d’être dénoncé comme un fraudeur. Il pense qu’il a les mains sur lui en ce moment.

Cela conduit Logan à accepter d’être fouillé. Lorsque les coups de poing américains sont effectivement retrouvés dans l’une de ses poches, il dit que ce ne sont pas ses pantalons et accuse son frère. Finalement, il admet qu’il les a amenés pour se protéger. Cody fait une promo passionnée sur la réalité de lui et de toute sa famille, présentant Paul comme un talent mais disant qu’il ne sera jamais champion de la WWE tant qu’il ne s’engagera pas dans l’entreprise à plein temps.

Byron Saxton interviewe Orton à propos de son match de ce soir. La Lignée a peut-être des chiffres, mais il a surmonté les obstacles tout au long de sa carrière et montrera à Tama à quel point il peut être vicieux. Tonga le voit peut-être venir, mais il ne pourra toujours pas résister aux trois lettres les plus dévastatrices du divertissement sportif : RKO.

Bayley a dépassé Jax alors qu’elle se dirigeait vers le ring dans un autre match potentiel pour le titre SummerSlam.

Cela ressemble à une émission que vous souhaitez découvrir ? Il serait peut-être plus amusant de le vérifier avec vos camarades Cagesiders. Faites-le ce soir sur notre blog en direct ici.