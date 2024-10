spoilers : teasers de The Young and the Restless du lundi 7 octobre : Sharon fait peur à Faith

Configurez votre DVR ! Ne manquez pas ces moments à regarder dans Les Feux de l’Amour du lundi 7 octobre 2024, lorsque Sharon fait un geste audacieux, Claire confronte Kyle à propos de son passé avec Audra et Daniel annonce une mauvaise nouvelle à Lucy.

D’abord, elle a été virée, et maintenant elle est excitée

Audra affronte Kyle dans Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS/JPI

La compétition d’Audra (Zuleyka Silver) et Kyle (Michael Mealor) en tant que co-PDG de Glissade a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque Victor (Eric Braeden) a lancé un défi à chacun d’eux. Kyle a réussi à obtenir des résultats immédiats et a donné à Victor un aperçu de Jabot. Il a également lancé un ultimatum à Victor : Victor devait renvoyer Audra s’il voulait les détails.

Victor n’a pas perdu de temps pour évincer Audra de Glissade. Si elle n’était pas assez déterminée avant d’être licenciée, Audra est plus que déterminée à récupérer sa compagnie auprès de Victor et Kyle.

Après avoir eu des mots avec Kyle lundi, Audra s’adresse à Sally (Courtney Hope).

Pendant ce temps, Kyle est suffisant et fier de ce qu’il a fait à Audra. Mais Claire sera-t-elle impressionnée ? Claire a de l’expérience dans le monde de l’entreprise et a travaillé avec Audra. L’attitude de Kyle semble inutilement impitoyable.

A-t-elle des questions sur la relation passée de Kyle et Audra ? Et si c’est ainsi que Kyle traite les personnes avec lesquelles il a été impliqué personnellement et professionnellement, Claire (Hayley Erin) pourrait-elle être la prochaine à recevoir sa colère ?

Sharon passe à l’étape suivante

Sharon a des serviettes ensanglantées dans Les Feux de l’Amour | Source de l’image : CBS/JPI

Après avoir poussé Cameron (Linden Ashby) à couvrir ses traces et à mettre en œuvre leur plan pour Daniel (Michael Graziadei), Sharon (Sharon Case) réalise ce qu’elle doit faire.

Heureusement, elle a toujours ce sac de preuves dans son véhicule et trouve un moyen d’en placer une partie ailleurs.

Pendant ce temps, Chance (Conner Floyd) a trouvé un moyen d’aider à comprendre ce qui est arrivé à Heather (Vail Bloom) et ne perd pas de temps pour se lancer.

Lucy (Lily Brooks O’Brien) donne espoir que Heather soit toujours en vie lorsque Daniel reçoit un SMS du téléphone de sa mère. Elle doit accepter que Heather est partie et que la mort de sa mère n’est peut-être pas un accident.

Daniel et Lucy tombent dans le piège de Sharon pour les faire sortir de l’appartement. Mais lorsque Daniel voit Chance, il partage un élément de preuve clé pour aider à l’enquête.

Pendant ce temps, Sharon a de nouveau disparu et Faith (Reylynn Caster) panique. Le comportement étrange de Sharon commencera-t-il à s’ajouter à Nick (Joshua Morrow) ?

Connectez-vous à CBS le lundi 7 octobre 2024 pour voir ce qui se passera ensuite. Vous pouvez regarder des épisodes complets de The Young and the Restless en semaine sur CBS ou diffuser via Paramount+.

