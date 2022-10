Spoilers sur les blessés: Robyn a quitté le combat pour sa vie alors que Stevie a émis un avertissement effrayant

ÇA s’annonce comme une semaine explosive aux urgences car il y a un certain nombre de révélations choquantes à découvrir.

La semaine prochaine dans le drame médical de la BBC, Robyn est précipitée aux urgences après que Paul la trouve effondrée dans le parking.

Bbc

La vie de Robyn est en jeu[/caption]

Bbc

Robyn donne une chance à Paul[/caption]

Les téléspectateurs découvrent plus tard que Robyn souffre d’hyperstimulation ovarienne (OHSS), un effet secondaire rare associé à la FIV.

Marty étant préoccupé par le bien-être de Robyn, Adi est toujours déterminé à poursuivre l’arrangement de maternité de substitution malgré tout et ignore les avertissements de Marty et de Paul.

Adi Robyn dans son lit d’hôpital et tente de manipuler émotionnellement Robyn pour qu’elle donne une autre chance à la FIV.

Un Marty horrifié accepte qu’Adi veuille un bébé plus qu’il ne veut de leur relation, et ils se séparent.

En savoir plus sur le soleil Le pire Noël Je suis tellement maigre que j’achèterai mes cadeaux de Noël à Poundland… Je vais sans électricité CHANGEMENT D’ESPRIT Changement majeur aux règles de garde d’enfants pour économiser de l’argent pour les parents

Les choses s’améliorent pour Robyn alors qu’elle commence à voir Paul sous un nouveau jour après son expérience de mort imminente.

Paul avoue qu’il aime Robyn et elle le lui dit.

Pendant ce temps, Jonty est de retour mais est ivre, sans emploi et séparé de sa femme Sian.

Jonty ne veut pas de Stevie près de lui et ordonne à Paige de le rafistoler et de le renvoyer dès que possible.

Paige s’inquiète de l’état d’esprit de Jonty et hésite à le renvoyer.





Mais Jonty se décharge et marche devant une voiture.

Transportés d’urgence à l’hôpital, les médecins se demandent comment Jonty est sorti et pourquoi personne n’a repéré les signes avant-coureurs.

Jonty confirme les craintes croissantes de Stevie d’avoir fait exprès de s’avancer devant la voiture.

Stevie est sous le choc après que Jonty l’ait avertie que tout le monde découvrirait également ses erreurs un jour.

Casualty est diffusé le samedi sur BBC One.

Bbc

Adi montre ses vraies couleurs[/caption]

Bbc

Jonty – l’anesthésiste qui s’est affronté avec Stevie dans la dernière série – est de retour la semaine prochaine[/caption]

Bbc

Stevie est confrontée à ses actions[/caption]