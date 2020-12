Alerte spoil! Ce qui suit traite des révélations majeures et de la fin de « Wonder Woman 1984 », alors méfiez-vous si vous ne l’avez pas encore vu.

Déplacez-vous, «Die Hard». Vous avez une nouvelle compagnie héroïque dans le canon du film de Noël.

La suite de super-héros « Wonder Woman 1984 » (dans les salles et en streaming sur HBO Max) mettait en vedette Gal Gadot sauvant le monde de se souhaiter comme par magie dans l’armageddon nucléaire. Après le grand point culminant, un épilogue a retrouvé l’héroïne Diana Prince pendant les vacances, profitant d’un pays des merveilles hivernal de chutes de neige, de jeux d’enfants et de paix tout en pouvant continuer sa vie.

La coda des fêtes était une affaire de famille pour Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins: le fils de Jenkins, Asa, âgé de 12 ans, est apparu dans la scène, ainsi que le mari de Gadot, Jaron Varsano et leurs deux filles, Alma, 9 ans, et Maya, 3 ans.

Les familles de Gadot et Jenkins sont «très, très proches», raconte l’actrice à USA TODAY. «Ils sont toujours sur le plateau et ils vont et viennent, ils font des dîners et nous faisons des dîners. C’est amusant. C’est comme une commune.

«Et c’était juste de les avoir là pour que nous les chérissions, tout ce qu’ils ont sacrifié et tout ce qu’ils font pour nous permettre de tourner des films aussi longs.

Le cadre saisonnier semble parfait pour la sortie du jour de Noël. Jenkins reconnaît, cependant, qu’elle a presque changé la donne: la suite de «Wonder Woman» devait initialement sortir le 13 décembre 2019. Mais quand Jenkins a découvert qu’elle était reportée au 5 juin 2020 (ce qui changerait à nouveau en raison de COVID), la réalisatrice avait une semaine de tournage supplémentaire à faire et elle a essayé de le réorganiser en une scène par temps chaud.

«Nous étions à Londres à ce moment-là et ça allait être trop bidon d’essayer de recréer Washington, DC, en été», dit Jenkins. « Et donc j’ai fini par décider de ne pas le faire et de m’en tenir à la scène que nous avions. »

Alors que la fin de «1984» n’offre aucune grande révélation ou connexion aux films de super-héros passés ou futurs de DC, l’épilogue ferme un chapitre sur la vie amoureuse de Wonder Woman. Dans le film, elle souhaite par inadvertance ramener son amour perdu Steve Trevor (Chris Pine), qui possède le corps d’un mec de Washington (Kristoffer Polaha, crédité comme « Handsome Man »). Lorsque Wonder Woman se rend compte que le retour de Steve dans sa vie la sape de ses super pouvoirs – dont elle a besoin pour déjouer les machinations magiques du vilain homme d’affaires Max Lord – elle dit au revoir, annule son souhait et court dans une rue de Washington dans une rage émotionnelle.

«C’est brutal, mais c’est aussi très efficace là où elle doit s’enfuir parce qu’elle ne veut même pas y penser», explique Jenkins. «Ce que j’aime, c’est que c’est une métaphore, non seulement pour la perte et la perte de personnes, mais aussi pour la fin des relations, lorsque vous réalisez que vous devez avancer et que vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et vous soucier de ce qui n’a pas fonctionné. . »

Dans la scène de Noël, Diana rencontre l’homme que Steve avait possédé et ils ont une conversation agréable où elle souligne sa tenue accrocheuse centrée sur l’écharpe, un rappel à une scène antérieure où Steve ne voulait pas porter exactement les mêmes vêtements parce qu’il sentait qu’il ressemblerait à un «pirate».

Est-ce que ça veut dire que Diana demandera bientôt au nouveau gars un rendez-vous? «Je ne pense pas, juste parce qu’il serait trop étrange que ce soit le même gars», dit Jenkins. «Mais je pense que ce que cela montre, c’est qu’elle est ouverte. Elle va évoluer dans sa vie et rencontrer d’autres personnes.

Contributeur: Andrea Mandell