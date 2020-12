Alerte spoil! Ce qui suit détaille la fin du nouveau film Pixar / Disney + « Soul », alors méfiez-vous si vous ne l’avez pas encore regardé.

La nouvelle « Soul » animée de Pixar emmène un professeur de groupe au collège dans l’au-delà, bien que la fin soit par comparaison assez simple mais puissante.

Réalisé par Pete Docter («Inside Out»), «Soul» (en streaming maintenant sur Disney +) est l’histoire de la façon dont Joe Gardner (exprimé par Jamie Foxx) a un accident, presque fatal après avoir obtenu un joli concert avec le célèbre saxophoniste de jazz Dorothea Williams (Angela Bassett). Il atterrit dans l’au-delà, rencontre une âme nommée 22 (Tina Fey) dans The Great Before, et se lance dans une quête d’échange de corps qui enseigne aux deux personnages principaux les joies d’être humain.

Quand il ne semble pas que 22 ans puissent naître sur Terre, Joe abandonne sa propre chance pour retourner à son existence afin que 22 puissent vivre – un sacrifice qui ne passe pas inaperçu. Les pouvoirs en place dans The Great Before permettent également à Joe de revenir sur Terre, après avoir suivi un cours intensif sur ce qui compte vraiment.

Quand un conseiller en âme lui demande comment il va passer sa vie, Joe répond: «Je ne suis pas sûr. Mais je sais que je vais en vivre chaque minute. »Il sort de chez lui, prend une bonne inspiration et sourit avant que le film ne passe au logo« Soul »et que le générique ne commence.

C’était la finale parfaite pour Joe, dit le co-scénariste et co-réalisateur de «Soul» Kemp Powers, bien que «nous devions essayer d’autres choses avant de finalement y arriver.»

Docter and Powers a envisagé un tas de fins différentes pour Joe et 22. Docter reconnaît qu’il y avait des versions où Joe est mort ou n’a pas pu retourner à sa vie.

«Nous avons estimé qu’il avait suffisamment appris pour apprécier les choses qu’il ne valorisait pas au départ», dit Docter. «Et c’est pourquoi nous nous sommes dit: ‘Oh, ça pourrait marcher.’ C’était très noble qu’il sacrifie en quelque sorte sa chance de revenir en arrière et la cède à 22 ans.

«Mais il s’est avéré qu’une grande partie du film parlait de lui apprenant pour la première fois que, ‘Hé, attendez une minute. Mon coiffeur a toute une vie dont je ne savais rien. Je ne savais pas que je pouvais être honnête et honnête avec ma mère. C’était comme si cela le volait pour ne pas lui permettre de rentrer.

L’un des épilogues auxquels ils ont pensé était une séquence post-crédit qui montrait ce qui était arrivé à M. Mittens, le chat dont le corps était tombé pendant un moment. Un autre a présenté une réunion improbable, dit Powers. «Il y en avait un où Joe tournait avec Dorothea et enseignait à des étudiants en privé, et 22 ans était un nouvel élève et il a reconnu que c’était elle.

Le public ne voit jamais ce qui est arrivé à 22 ans, mais chaque fois qu’ils envisagent de montrer où elle s’est retrouvée ou ce que Joe a décidé de faire ensuite, «il y avait quelque chose de fondamentalement insatisfaisant», dit Power.

«Nous savons que le public veut souvent qu’on lui dise exactement ce qui est arrivé au personnage. Ils veulent savoir que le personnage a pris la «bonne» décision. Mais dans le cas de Joe, nous ne voulions pas lui faire un choix. Nous voulions dire que peu importe ce qu’il a fini par faire, que ce soit pour retourner à l’enseignement, jouer dans un groupe ou un hybride des deux, il appréciait simplement mieux la vie.

