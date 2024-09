Spoilers mis à jour pour la collision AEW de cette semaine

AEW a enregistré des matchs avant et après Dynamite de ce soir pour Collision, et les spoilers sont en ligne. La société a enregistré un certain nombre de matchs pour l’émission de samedi comme vous pouvez le voir ci-dessous, selon PWInsider.

* Défi ouvert du championnat AEW TNT : Jack Perry bat Minoru Suzuki

* Match de trios tornades : Chris Jericho, Big Bill et Bryan Keith ont battu Mark Briscoe, Orange Cassidy et Kyle O’Reilly

* Brody King a vaincu Action Andretti. Les Righteous et Lance Archer ont ensuite attaqué Top Flight et Andretti et ils ont été séparés.

* Règles du match Saraya : Jamie Hayter bat Saraya

* Match de sangle de bûcheron : Hangman Page bat Jeff Jarrett

* Match de championnat AEW en trios : Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta et PAC battent. Soirée privée et Komander

* MxM a organisé un défilé de mode et a dévoilé sa nouvelle version de la veste de Max Caster. Le mannequin pour la veste était Billy Gunn, qui les a attaqués. Les Acclaimed sont ensuite arrivés et ont fait le ménage.

*Hologramme déf. Beast Mortos et Dralistico