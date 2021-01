Le méchant seigneur de la drogue de HOLLYOAKS, Victor Brothers, parvient à convaincre Ella Richardson de confesser le meurtre de Jordan.

Le méchant – joué par Benjamin O’Mahoney dans le feuilleton Channel 4 – est de retour et veut que l’écolière fasse à nouveau son sale boulot.

Ella a accidentellement tué le trafiquant de drogue Jordan Price dans The Hutch lors de la spéciale du Nouvel An et a laissé Charlie prendre la responsabilité de ses actes.

Tout est devenu trop pour elle et elle a avoué ses crimes à maman Mandy, qui essaie de garder le secret depuis.

Mandy s’est maintenant prise dans un drame indésirable de son ex Luke, qui a dit qu’elle devait remettre sa fille.

Cependant, Mandy n’est pas disposée à laisser sa petite fille tomber et a décidé de jouer Luke à son propre match.

Elle lui a dit de garder le schtum, sinon elle dira aux flics que son fils Ollie a volé des choses pour financer sa consommation de drogue.

Luke se rend compte qu’il doit essayer d’aider son fils avec sa dépendance et s’organise pour passer du temps de qualité ensemble, mais oublie complètement ses plans tout en se disputant avec Mandy.

Après avoir ressenti le plus bas qu’il ait jamais ressenti, Ollie a l’impression qu’il a besoin de quelque chose pour soulager la douleur, alors va voir Perrie et Sid pour voir s’ils ont un numéro pour de la cétamine.

Ollie vole sournoisement le téléphone de Sid et envoie un texto demandant de la drogue à chaque numéro – ce qui accueille le retour du baron de la drogue Victor au village.

Il croise Ella à l’extérieur du chien et les choses descendent à partir de là.

Victor demande: « Alors, y a-t-il quelque chose que vous voulez avouer? »

Ella répond: « S’il vous plaît, je suis désolée. Je ne voulais pas le tuer. C’était un accident. »

L’homme pervers sourit et dit: « Je parlais du texte …

«Ça va de mieux en mieux… Tu m’as montré de quoi tu es capable, petite fille, alors à partir de maintenant, tu vas faire tout ce que je dis.

Le retour de Victor intervient un mois après que Jordan Price ait été révélé comme la victime du sac mortuaire lors de la spéciale du Nouvel An.

Les fans ont été choqués par sa mort car ils avaient prédit qu’ils pensaient que c’était Juliette qui avait été tuée.

Ella pourra-t-elle échapper à Victor et à ses mauvaises manières?