Spoilers hebdomadaires de Young and the Restless, du 30 septembre au 30 octobre. 4 : Bruyère disparue

Les jeunes et les agités les spoilers de la semaine du 30 septembre au 4 octobre se concentrent sur Daniel, qui recherche Heather disparue. Victor lance un autre défi à Kyle et Audra, et simultanément, il continue de conspirer avec Lily. Ce Victor Newman est un multitâche fou, n’est-ce pas ?

Sans laisser de trace

Nous sommes toujours en train de traiter tout ce que Sharon (Sharon Case) a vécu. Honnêtement, nous ne savons pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Cependant, d’après les teasers de cette semaine, Heather (Vail Bloom — Est-elle présente à Y&R ?) est clairement absente. Donc, quelque chose de grave s’est produit la nuit où Sharon est entrée par effraction chez Daniel (Michael Graziadei). Désormais, l’objectif principal de Daniel est de rechercher Heather.

Plus tard, il apprend une nouvelle dévastatrice. Cela signifie-t-il que le corps de Heather a été retrouvé ? Est-elle vraiment morte ou est-elle simplement une fille disparue ? À la fin de la semaine, Daniel est aux prises avec sa nouvelle réalité. Va-t-il s’effondrer comme avant ? Ou va-t-il puiser dans toutes ses ressources pour s’en sortir ? À savoir sa force intérieure et l’amour de sa famille.

Audra est en défense

Nous ne pouvons pas passer une semaine sans drames professionnels et de salle de réunion, alors attendez-vous à ce qu’Audra (Zuleyka Silver) soit sous le feu des projecteurs de plusieurs manières différentes. Tout d’abord, marquez-en un dans la colonne des victoires pour Kyle (Michael Mealor). Quand il se montre soudainement plus malin qu’Audra, comment va-t-elle riposter ? Il n’y a aucun moyen qu’elle soit à terre pour le décompte. Elle vivra pour se battre un autre jour.

Et ce n’est pas tout. Sa semaine s’améliore encore, disons-nous sarcastiquement lorsque Victor (Eric Braeden – qui a récemment partagé des images des coulisses du tournage) défie Audra et Kyle. Désormais, Audra excelle lorsqu’elle est confrontée à l’impossible. Nous verrons si elle peut rattraper son manque d’intelligence.

Bouts

Quelqu’un veut-il parier à quel point Billy (Jason Thompson) et Sally (Courtney Hope) sont sur le point de se venger du sexe ? Parce qu’une fois de plus, Billy compatit avec Sally. Les deux hommes se sont naturellement tournés l’un vers l’autre pour faire face à leurs ruptures respectives. Mais jusqu’où ira cette compassion ?

Nate (Sean Dominic) est-il sur le point d’avoir une nouvelle histoire ? Ces jours-ci, il était occupé à donner le meilleur de lui-même chez Winters et avec Audra. Mais que se passe-t-il lorsqu’il reçoit un mystérieux message ? Est-ce que cela a à voir avec une histoire commerciale existante ou est-ce que cela nous touchera plus près de chez nous ?

Finalement, Victor et Lily (Christel Khalil) continuent de comploter. Ils veulent que Billy quitte Abbott-Chancellor pour pouvoir redonner à Chancellor sa gloire. Vont-ils faire de réelles percées cette semaine ? Nous allons avoir besoin d’un rapport d’étape.