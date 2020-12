Alerte spoil! Ce qui suit détaille la fin de « The Midnight Sky » de Netflix, alors méfiez-vous si vous ne l’avez pas encore regardé.

Le drame spatial apocalyptique de George Clooney «The Midnight Sky» (diffusé maintenant sur Netflix) met fin à la Terre, alors même que sa finale offre un aperçu d’espoir pour l’avenir de l’humanité.

Le film suit l’astronome Augustine Lofthouse (Clooney), un homme en phase terminale qui décide de vivre sa vie dans le cercle polaire arctique alors que des radiations mortelles se propagent à travers le monde. Il protège un jeune passager clandestin nommé Iris (Caoilinn Springall) alors qu’il tente d’avertir un équipage d’astronautes de retour de rester à l’écart de la planète.

Augustine communique avec Sully (Felicity Jones), une membre enceinte du vaisseau spatial Aether – qui revient d’une lune Jupiter K23 récemment découverte – et le public apprend que Sully est en fait Iris Sullivan, la fille adulte Augustine n’a jamais appris à connaître. Ce qui signifie que la petite Iris était le fruit de l’imagination d’un mourant et aussi un symbole de sa rédemption.

Cette scène «émouvante» et révélatrice «était la raison pour laquelle je voulais faire le film», raconte Jones à USA TODAY. «Ce genre de réconciliation avec son passé est un moment assez émouvant.»

Vivre dans le regret (dans le cas d’Augustin, ne pas se connecter avec sa fille jusqu’à la fin) est quelque chose que Clooney a beaucoup pensé à faire « Midnight Sky ».

«J’ai des gens que je connais qui sont plus âgés que moi, qui vivent avec beaucoup – d’énormes, grands regrets dans leur vie», dit-il. « Et ça ne va pas mieux quand tu vieillis. Ça se purifie comme un cancer en toi et ça te rend amer, en colère et (coché) au moment même et à toutes ces choses. c’est moléculaire pour nous. «

Pour Mitchell (Kyle Chandler), le pilote d’Aether, ce qui lui importe, c’est de rentrer à la maison. Après avoir passé leur mission de deux ans à manquer sa famille, il décide de ramener une capsule d’évasion sur Terre avec son copain Sanchez (Demian Bichir) pour essayer de retrouver ses proches. Pendant ce temps, Sully et son partenaire, le commandant Tom Adewole (David Oyelowo), choisissent de retourner au K23, un endroit habitable pour les humains, et redémarrent à peu près la race humaine.

Ce que Chandler aimait dans la fin de Mitchell, c’est qu’à 55 ans et père de famille lui-même, il pouvait comprendre la décision. «Je veux toujours sentir l’océan une fois de plus. Je veux toucher la Terre Mère « , dit-il. » Je ne peux pas simplement revenir en arrière et rouler dans un espace froid vers ce nouvel endroit que nous avons trouvé, ce nouveau monde. «

Quant à Sully et Tom, ils ont un moment de calme où ils se rendent compte de l’énormité de ce qu’ils sont sur le point de faire. Au fur et à mesure que les crédits roulent, ils se remettent au travail à bord du navire.

«Il y a une étrange tranquillité à la fin, n’est-ce pas? Dit Jones. «Il y a là un pragmatisme, ce qui est assez intéressant après avoir traversé une quasi-apocalypse comme nous l’avons fait ces derniers mois. Il est étonnant de voir comment la pratique prend le dessus.

«De plus, c’est une célébration de l’amour dans un sens. C’est l’amour entre Adewole et Sully qui les maintiendra. Leur objectif est l’avenir de leur enfant et leur garantir un avenir sûr. »

Oyelowo, sent que la finale – inspirée de « The Graduate » – est révélatrice des qualités méditatives et cérébrales du film. « Vous ne pouvez pas jouer l’émotion de ce que ce serait d’être essentiellement Adam et Eve », dit-il. « Qu’est-ce que ce serait de revenir sur une planète sachant que c’est à peu près fait? Qu’est-ce que ça fait d’être chargé d’aller chercher une planète pour que l’humanité colonise et habite? Ce sont des questions existentielles trop époustouflantes.

«Vous ne pouvez jouer que la réalité de ce qui est devant vous», dit-il. «Cela donne au public le temps de respirer et de réfléchir et peut-être même de projeter ce qu’il ferait dans ces circonstances. Cette fin est en quelque sorte parfaite, car qu’y a-t-il d’autre à faire que de continuer maintenant?