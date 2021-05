Spoilers Emmerdale: Samson Dingle prévoit de se venger violemment des attaquants de sa belle-mère Lydia

SAMSON Dingle est enragé par les attaquants de sa belle-mère Lydia la semaine prochaine à Emmerdale – et prévoit une vengeance violente.

Lydia a été accusée d’une escroquerie douteuse sur les pensions au début du mois – et arrêtée après que la police a retracé l’arnaque jusqu’à son ordinateur portable.

La semaine prochaine, Lydia a le cœur brisé lorsqu’elle voit ce qui a été publié à son sujet en ligne à la suite de l’arnaque.

Le lendemain, Lydia est terrifiée lorsqu’une brique est jetée à travers leur fenêtre.

Lorsque Samson s’inquiète pour Lydia et la presse de signaler l’incident à la police, Sam a clairement d’autres idées et suggère une approche plus violente.

Lydia arrête rapidement Sam et annonce qu’elle se dirige vers le poste de police pour signaler l’incident.

Le désastre frappe, cependant, quand elle est volée par deux gars pour se venger de l’arnaque à la retraite.

Samson se tient figé sur place alors qu’il réalise ce qui se passe, laissant Lydia à la merci des gars jusqu’à ce que Sam les chasse.

Plus tard, Samson se bat contre une conscience coupable après avoir échoué à protéger Lydia.









Sam continue de parler de l’incident et annonce qu’il va se venger des gars, qu’il a reconnus.

Lorsque Sam emmène Lydia au poste de police pour faire un rapport, il glisse un pied de biche dans son sac d’école pour tenter de se venger.

Sam pourrait-il finir par mettre Samson en danger?