Spoilers Emmerdale: Rhona Goskirk disparaît pendant une tempête meurtrière

IL y a de la panique et de la dévastation dans les Dales alors qu’un personnage semble disparaître lors de la tempête meurtrière à Emmerdale.

Dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire, le village d’Emmerdale semble sur le point d’être transformé pour de bon après l’arrivée d’une tempête de vent meurtrière qui cause douleur et chagrin dans tout le village.

TVI

Rhona ne parvient pas à rentrer chez elle pendant la tempête meurtrière[/caption]

TVI

Mary réconforte Marlon de la disparition de Rhona[/caption]

La tempête affectant tout le monde, il devient vite évident que certains des résidents ont été portés disparus et ont disparu pendant les conditions météorologiques extrêmes.

Le mariage de Kim et Will ayant lieu le même jour que la tempête, tous les habitants sont sortis en force mais les soupçons sont soulevés lorsque Rhona Goskirk ne rentre pas chez elle.

En savoir plus sur Emmerdale ÉTAT DU VENT Les fans d’Emmerdale sont convaincus qu’ils ont “déterminé” qui meurt dans une tempête meurtrière quel oeil! Les fans d’Emmerdale sont restés chauds sous le col alors que Nate se déshabille en sous-vêtements

Sa mère, Mary, et son mari, Marlon Dingle, deviennent de plus en plus méfiants et effrayés quant à l’endroit où elle se trouve alors qu’il n’y a toujours aucun signe d’elle à la maison.

Alors que la situation devient grave, Mary et Marlon s’inquiètent pour son bien-être et se laissent bientôt se jeter un regard craintif.





Alors qu’il devient clair que la situation est désastreuse et que tout le monde ne s’en sortira pas vivant, Mary et Marlon sont pris de panique.

Où Rhona a-t-elle disparu ?

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Et sortira-t-elle vivante de la tempête meurtrière ?

TVI

C’est la panique dans les vallées[/caption]

Emmerdale est diffusé le dimanche à 19h et les soirs de semaine à 19h30 sur ITV.