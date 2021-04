VINNY Dingle commence à jouer la semaine prochaine à Emmerdale lorsqu’il trouve les conseils de paris de son père décédé, Paul Ashdale.

Voici ce qui se passe la semaine prochaine dans les Dales…

1. Vinny commence à jouer

Les téléspectateurs étaient ravis lorsque Vinny a finalement reconnu les abus de Paul cette semaine dans le feuilleton ITV après des mois de déni.

Mais la semaine prochaine, Vinny s’engagera sur une pente glissante lorsqu’il trouvera un cahier parmi les affaires de Paul contenant un compte rendu complet de ses gains et de ses pertes.

Vinny est fasciné par les informations de Paul sur les futurs conseils et se connecte à un site Web de jeu.

Il ne peut s’empêcher de placer un pari secret et Mandy est horrifiée quand elle le rencontre et voit qu’il est captivé par la course.

2. Les Dingles désespèrent de leurs dettes

Les téléspectateurs savent que les Dingles ont été horrifiés de découvrir que Paul avait accumulé d’énormes dettes sous le nom de Lydia dans des scènes récentes.

Mandy décide de prendre les choses en main la semaine prochaine lorsqu’elle surprend Nicola et Mack discuter de leur prochain accord douteux.

3. Mandy mord plus qu’elle ne peut mâcher

Mandy rend visite à Mack chez Butlers, menaçant de le mouchard à moins qu’il ne la coupe.

Mack est obligé d’accepter quand il réalise que Mandy n’acceptera pas de réponse.

Mais lorsque Mandy et Mack rencontrent Kev, les actions de Mandy les mettent tous les deux en grave danger.

4. Nate se blesse

Tracy est obligée d’emmener Nate à l’hôpital la semaine prochaine après que David se soit écrasé le pied.

Avec Nate blessé, Tracy ressent la contrainte de prendre soin de Frankie toute seule.

5. Tracy s’inquiète pour bébé Frankie

Plus tard dans la semaine, Tracy subira un autre choc lorsqu’elle découvre une bosse inquiétante sur le ventre de bébé Frankie.

Se sentant malade d’inquiétude, Tracy se précipite pour le faire vérifier.

Est-ce que tout va bien?

6. Les espoirs d’Ethan sont anéantis

Manpreet est déconcerté quand Ethan lui demande si elle va avec lui voir sa mère.

Ethan est dévasté quand elle ne se présente pas mais heureux d’avoir fait la paix avec Manpreet.

Quand Ethan envoie un texto à sa mère pour lui demander pourquoi elle n’est pas venue, il est blessé par sa réponse.

Meena envoie Manpreet pour le réconforter et elle l’encourage à parler à son père de la recherche de sa mère, mais lui demande de ne pas la mentionner.

Manpreet en sait-elle plus sur la mère d’Ethan qu’elle ne le laisse entendre?









7. Marlon congédie Matty

Les téléspectateurs verront Chas et Marlon s’inquiéter des finances du pub et discuter de la possibilité de laisser le barman Matty partir.

Marlon convient que c’est pour le mieux, mais plus tard, il a du mal à faire face à Matty et à annoncer la terrible nouvelle.

Marlon va-t-il assumer son rôle de patron du pub?