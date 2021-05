Spoilers Emmerdale: Manpreet Sharma dévastée après la bombe de sa fille Aiesha

MANPREET Sharma reçoit une bombe de choc de sa fille Aiesha la semaine prochaine à Emmerdale.

Aiesha annoncera qu’elle ne peut pas venir à elle et au mariage de Rishi.

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers Emmerdale ici

Les téléspectateurs ont été choqués lorsque Manpreet a proposé à Rishi en mars après avoir admis qu’elle était toujours amoureuse de son ex Charles.

Au lieu de dire à Charles ce qu’elle ressentait, Manpreet a décidé de cacher ses sentiments et a supplié Rishi de renouveler ses vœux de mariage.

Manpreet ira-t-il de l’avant avec le mariage?

Après l’arrivée de Charles et Ethan dans le village plus tôt cette année, il a été révélé que Manpreet était en couple avec Charles il y a 15 ans – et qu’il la connaissait sous le nom de «Saira».

ITV

Manpreet s’est révélé être l’ex de Charles lorsqu’il est arrivé dans le village plus tôt cette année[/caption]

Charles et Manpreet prévoyaient de se marier, mais Manpreet a fait un coureur le jour de son mariage.

Ethan s’est depuis lancé en mission pour retrouver sa mère biologique, mais les fans sont convaincus qu’il pourrait s’agir de Manpreet.









Les fans d’Emmerdale ont également émis l’hypothèse que Charles avait tué la mère d’Ethan après qu’il ait été révélé qu’il avait jeté toutes les photos d’elle.

Manpreet et Charles en savent-ils plus qu’ils ne le disent?