Spoilers Emmerdale: Liv Flaherty rechute avec sa mère ivre Sandra après avoir fait une découverte de choc

LIV Flaherty rechute avec sa mère ivre Sandra après avoir découvert qu’elle était de retour au Royaume-Uni depuis des mois sans le lui dire.

Sandra a été vue pour la dernière fois en 2016 après avoir quitté Aaron en charge de s’occuper de Liv.

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers Emmerdale ici

Les téléspectateurs savent que Liv s’est battue contre une conscience coupable après avoir pensé qu’elle avait laissé le père de Vinny, Paul, mourir dans l’explosion de la grange de mariage.

Après avoir expliqué à Vinny ce qui s’était passé, Liv s’est tournée vers la bouteille pour essayer de faire face à sa culpabilité.

La semaine prochaine, Liv est stupéfaite de retrouver sa mère au parc de caravanes et de se rendre compte qu’elle est de retour depuis des mois mais qu’elle n’a pas pris la peine de prendre contact.

Mais quand elle explique ce qu’elle ressent, elle a du mal à amener Sandra à prêter attention à ses malheurs.

Quand Sandra sort de l’alcool, Liv est tentée de noyer ses chagrins avec de la vodka.









Alors que la fête s’intensifie et que Liv et Sandra dansent autour de la caravane, Liv glisse et tombe au sol.

Le lendemain, Liv regarde un message vidéo sincère d’Aaron la suppliant de rentrer chez elle et s’inquiétant de l’influence de Sandra.

Pendant ce temps, Sandra ouvre une autre bouteille, mais Liv sera-t-elle aspirée?